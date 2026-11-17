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Dok se već mesecima spekuliše o navodnom krahu braka Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića, koji su gotovo dve decenije važili za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, u javnosti se pojavio još jedan zanimljiv detalj iz života poznatog glumca.

Kako saznajemo, Vojin je tokom leta čak mesec dana proveo u manastiru u Crnoj Gori, nedaleko od Budve, gde se, osim profesionalnim obavezama, posvetio i duhovnom miru i razgovorima s monasima.

Iako je u tom delu Crne Gore imao i pozorišnu predstavu, glumac nije vreme koristio samo za posao i uobičajene letnje aktivnosti. Naprotiv, ostatak boravka provodio je u manastiru, gde je razgovarao s monasima i vreme provodio daleko od svakodnevne gradske gužve i javnosti. Kako saznajemo, upravo mu je boravak u ovom duhovnom okruženju obeležio boravak na primorju, a nije se trudio da privlači pažnju svojim prisustvom.

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Printscreen/Instagram, Promo, ATA images

Naravno, Vojin nije sve vreme provodio iza manastirskih zidina. U jednom trenutku mediji su ga uslikali i u Budvi, gde je sam sedeo u jednom kafiću i ispijao piće. Glumac je tom prilikom uživao u mirnom trenutku, bez društva i velike gužve oko sebe, a fotografije su pokazale kako izgleda njegovo slobodno vreme tokom boravka na Crnogorskom primorju. Za razliku od brojnih javnih ličnosti koje letnje dane koriste za druženja, izlaske i provod na popularnim destinacijama, Vojin je, čini se, birao nešto mirniji tempo.

Njegov jednomesečni boravak u duhovnom okruženju posebno je zanimljiv ako se uzme u obzir da se upravo tokom leta dodatno podgrejala priča o navodnim problemima u njegovom braku sa Slobodom. Dok je glumac boravio u Crnoj Gori, njegova supruga vreme je provodila na različitim destinacijama, družeći se s prijateljima, što nije promaklo njihovim pratiocima.

Spekulacije su se nastavile i nakon što je ekipa emisije "Paparaco lov" snimila Slobodu tokom svakodnevnih aktivnosti u Zemunu. Glumica je, prema navodima komšija, u poslednje vreme viđana u stanu koji je nedavno kupila, dok je Vojin ostao u njihovom dosadašnjem domu na Novom Beogradu.

Naša ekipa obišla je obe adrese, a komšije su nam rekle da glumački par dugo nisu videli zajedno. Pojedini su nam preneli i da se među stanarima priča o njihovom navodnom razvodu. Ipak, ni Sloboda ni Vojin nisu se javno oglašavali povodom ovih spekulacija, pa njihov odnos i dalje ostaje u domenu nagađanja.