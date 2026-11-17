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Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" zatekli smo poznati bračni par, pevača Aleksandra Acu Ilića i njegovu suprugu, pevačicu Biljanu Jevtić, koji su, u društvu sina, bili na putu ka novoj destinaciji.

Muzička porodica privukla je pažnju svojim pojavljivanjem, ali za razliku od užurbanih putnika koji su išli ka šalterima i pasoškoj kontroli, oni su sebi dali malo vremena da pre puta obave sve sitnice i uživaju u trenucima pred polazak.

Ćaskao s prodavcem

Aca i Biljana, koji decenijama važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi, delovali su opušteno i raspoloženo. Porodično putovanje započeli su bez žurbe, a pre nego što su krenuli s procedurom čekiranja za let, svako od njih pronašao je način da sebi ugodi.

Pevač je po svemu sudeći imao svoj mali ritual kojeg nije želeo da se odrekne ni pred put. Naime, on se u jednom trenutku izdvojio od supruge i sina i izašao napolje kako bi na miru zapalio cigaretu. Nije delovao kao da mu se bilo gde žuri, već je iskoristio priliku da napravi kratku pauzu pre putovanja.

Međutim, cigareta nije bila jedini razlog zbog kog se zadržao ispred aerodromske zgrade. Acinu pažnju privukao je obližnji kiosk, odnosno cene proizvoda koji su se tamo nalazili. Pevač je zastao, pogledao ponudu, a zatim kratko porazgovarao s prodavcima. Zanimalo ga je koliko koštaju pojedini artikli, pa je na trenutak zaboravio na aerodromsku gužvu i obaveze koje su ga čekale pred let.

1/4 Vidi galeriju Aca Ilić i Biljana Jevtić Foto: Kurir

Dok je Aca obavljao svoje male pretpolazne rituale, Biljana i njihov sin vreme su provodili na nešto drugačiji način. Njih dvoje su se smestili u jednom od aerodromskih lokala, gde su uživali u kafi i kapućinu, očigledno rešeni da putovanje započnu u opuštenoj atmosferi. Dok su pijuckali svoje omiljene napitke, strpljivo su čekali da im se glava porodice pridruži.

Bez žurbe

Biljana je delovala potpuno rasterećeno, a porodični prizor na aerodromu pokazao je da i poznati pevači, uprkos brojnim obavezama i nastupima, imaju sasvim obične navike kada je putovanje u pitanju. Dok jedni žure da što pre završe sve aerodromske procedure, drugi vole da pred let naprave malu pauzu, popiju kafu i bez nervoze sačekaju polazak.

Nakon što je završio razgovor s prodavcima i svoju pauzu za cigaretu, Aca se vratio supruzi i sinu, koji su ga čekali uz kafu. Tako je početak njihovog putovanja na beogradskom aerodromu protekao u znaku malih rituala, opuštenosti i porodičnog druženja.