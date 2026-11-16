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Bivša striptizeta Vesna Počuča Šana svojevremeno je otkrila da ju je majka podržala kada je donela odluku da se bavi striptizom, a takođe je progovorila i o neprijatnoj situaciji kada je neko njenom sinu poslao njen intimni snimak.

Majka joj pružila podršku

Kako je pričala, majka joj je od početka pružala podršku, dok je ocu bilo neprijatno da razgovara o njenom poslu.

1/4 Vidi galeriju Vesna Počuča Šana Foto: Preent Screen

- Potičem iz radničke porodice i uvek je trebalo para. Kada sam odlučila da ću se slikati gola, rekla sam mami, koja me je odmah podržala: "Idi, radi to što želiš, samo se vrati kući živa i zdrava." To mi je mama rekla, dok je ocu bilo neprijatno da pričamo o tome. Međutim, nije se bunio i nije ga zanimalo šta kaže komšiluk. Mama se čak hvalila koleginicama na poslu kada bi u novinama izašla moja fotografija - ispričala je svojevremeno Vesna koja godinama živi u Pančevu i glavna je atrakcija.

Sinu stigao njen intimni snimak

Nekadašnja striptizeta otkrila je i kako je njen sin reagovao kada mu je stigao njen intimni snimak.

- Nisam saznala ko je mom sinu poslao moj intimni snimak. On i kada je video da mu je tako nešto stiglo, obrisao je i blokirao. Samo mi je rekao da mu je neko poslao, nisam htela da isterujem pravdu. Neke stvari treba ignorisati. Posle dve-tri nedelje sam nastavila da radim i on me pita: "Koliko smo zaradili ovaj mesec?" - ispričala je tada Šana.

Odbila ponudu od 200.000 evra

1/4 Vidi galeriju Vesna Počuča Šana Foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

Počuča nikada nije radila filmove za odrasle, a kako tvrdi imala je dosta ponuda da se oproba u tom žanru.

- Što se tiče po**ografije, nikad to nisam radila, ne radim p**no-snimke, otvorila sam profil na sajtu za odrasle pre četiri godine, baš sam zadovoljna, imam mnogo pretplatnika iz inostranstva. Odbila sam snimanje eksplicitnih filmova, 200 hiljada evra je bilo ponuđeno 2000. godine, četiri filma je trebalo da uradim i to sa mužem - rekla je Vesna u emisiji "Amidži šou".