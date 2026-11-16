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Saša Kovačević i njegova izabranica Zorana Tasovac danas su dobili sina, a povodom lepih vesti, čestitke na društvenim mrežama su se samo nižu.

Među prvima se oglasila i Sašina bivša devojkaJovana Jocić koja se javno obratila novopečenom tati ispod objave sa naslednikom. Ona je uputila iskrene čestitke Saši i Zorani, ali je otkrila i podudarnost koju ima sa njihovim sinom.

Foto: Printscreen Instagram

- Čestitam! Da ste živi i zdravi zajedno! A momak i ja delimo divan dan, grlim vas - napisala je Jovana ispod Sašine objave.

Ovako je govorio o odnosu sa bivšom

Podsetimo, nakon što su Saša i Jovana raskinuli 2017. godine, pevač je otvoreno govorio o njihovom odnosu, te otkrio da su zadržali uzajamno poštovanje.

- Sa Jovanom sam ostao u fenomenalnom odnosu. Čujemo se, ali se ne viđamo često... Jovana radi i dosta vremena provodi van Srbije. Nema razloga da budemo u lošim odnosima. Mi smo toliko vremena proveli zajedno i svašta proživeli... To je, naravno, tako kada se ljudi raziđu na neki normalan način, a sa moje strane je sve bilo normalno. Naš raskid nije bio buran, završili smo bez ružnih reči i uvreda - govorio je ranije Saša Kovačević.

1/8 Vidi galeriju Bivša devojka Jovana Jocić došla na koncert Saše Kovačevića Foto: Damir Derviašagić, Printscreen/Instagram

"Volimo te Iskra i ja"

Podsetimo, Saša Kovačević objavio je prve fotografije sa naslednikom, uz emotivnu objavu sa upućenu supruzi.

- Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: screenshot instagram

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