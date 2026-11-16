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Saša Kovačević ostvario se u ulozi oca! Njegova izabranica Zorana Tasovac na svet je donela zdravog dečaka, čime je pevaču ispunjena velika želja da dobije muškog naslednika i nastavi lozu Kovačević.

"Jako mi je bitno da nastavim lozu"

Pevač, koji je često na meti komentara zbog svog izgleda i spekulacija da je preterao sa botoksom, nedavno je govorio o prinovi i otkrio da mu je veoma važno da dobije muško dete, ali i da bi voleo i devojčicu zbog snažne povezanosti koju ima sa Zoraninom ćerkom Iskrom.

1/4 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: screenshot instagram

- Neko bi trebalo da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno. Ali bih jako voleo da dobijem devojčicu, jer sam zaljubljen u svoju Iskru. Ceo taj proces sazrevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i taj period mi je bio prelep sa ženskim detetom. Voleo bih da je devojčica, ali ako bude dečak, biću srećan – ispričao je tada Saša.

Iskru odavno prihvatio kao svoju ćerku

Podsetimo, Zorana iz prethodne veze sa Bogdanom Srejovićem ima ćerku Iskru, koju je Saša od početka njihove ljubavi prihvatio kao svoje dete. Pevač nikada nije krio koliko je vezan za devojčicu, pa je svojevremeno istakao da će, čak i kada dobije biološko dete, Iskra za njega zauvek ostati prvo dete.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević i Zorana Tasovac Foto: Damir Dervišagić, Instagram

Saša i Zorana venčali su se početkom jula ove godine, nakon decenije ljubavi, a njihovo venčanje organizovano je daleko od očiju javnosti, u prisustvu najbližih.

Komentari za izgled mu smetali

Inače, Saša već duže vreme privlači pažnju javnosti ne samo svojim muzičkim uspehom već i fizičkim izgledom, koji je često tema komentara na društvenim mrežama. Tako se neretko mogu pronaći fotografije pevača iz različitih perioda njegove karijere, od samih početaka na estradi do danas, a mnogi upoređuju njegov nekadašnji i sadašnji izgled i komentarišu promene na njegovom licu.

Ipak, Kovačević se svojevremeno osvrnuo na spekulacije koje su kružile o njegovom izgledu i objasnio da su određene promene na licu posledica zdravstvenih problema sa kojima se godinama suočava. Kako je tada otkrio, zbog dugogodišnjih alergija i problema sa sinusima nekoliko puta je morao na operaciju nosa.

1/7 Vidi galeriju Pevač Saša Kovačević poslednje dve godine imao je zdravstvenih problema, a sada je otvorio dušu o tome. Foto: Instagram/printscreen, ATA images/Antonio Ahel, Damir Dervišagić

- Treći put sam operisao sinuse, jer 20 i nešto godina imam problem sa alergijama i na svakih šest-sedam godina rešavam problem sa nosnim školjkama, da ne zamaram sad. To je bio razlog zašto smo otišli, iskoristio sam ovaj period kad nemamo posla i mogu sebi da dozvolim da budem otečen i kakav god, to je bio razlog – objasnio je tada pevač.