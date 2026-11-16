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Folk zvezda Dragana Mirković odlučila je da svojoj publici podari najlepši poklon pred praznike novu pesmu koja nosi naziv „Drina“. Od objavljivanja „Inicijala“, njene poslednje pesme, prošle su gotovo dve godine, a Draganinu novu pesmu publika će moći da čuje u četvrtak, 19. novembra, tačno u podne, na njenom zvaničnom YouTube kanalu.

Kada je reč o izboru pesama, Dragana Mirković uvek je išla ispred svog vremena, verujući svom osećaju i birajući numere koje publika peva decenijama. Zato mnogi već sada sa sigurnošću tvrde da će i „Drina“ pomeriti granice u muzičkom svetu i zauzeti posebno mesto među pesmama koje publika peva zajedno s njom.

1/7 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Printscreen Instgaram / dragana_mirkovic

Priča o ljubavi i zajedništvu

Koliko je ljubavi između Dragane i njene publike, najbolje se čuje na koncertima, kada joj ljudi iz prvih redova otpevaju i one stihove koje je snimila pre više decenija. Uz njene pesme su odrastali, zaljubljivali se i ispraćali drage ljude, pa ih godinama kasnije pevali sa svojom decom. I posle svih tih godina, svaki put kada Dragana zapeva, publika joj uzvrati na isti način – zapeva s njom, od prvog do poslednjeg stiha.

„Drina“ je priča o ljubavi i zajedništvu, a u njenim stihovima Dragana s ljubavlju pominje čitav region. U tim rečima mnogi će prepoznati kraj iz kojeg potiču ili mesto za koje ih vezuju drage uspomene. Emocija pesme pretočena je i u spot koji potpisuje Dejan Milićević, a koji je sniman tokom leta u Višegradu.

Vest o premijeri Dragana je podelila s publikom onako kako joj se godinama obraća, s ljubavlju i velikim poštovanjem.

„Dragi moji, mogu sa zadovoljstvom da vam kažem da ćete u četvrtak, 19. novembra, u podne imati priliku da čujete moju novu pesmu ‘Drina’ na mom YouTube kanalu. Voli vas vaša Dragana Mirković.“

Do premijere u četvrtak u podne, u videu ispod poslušajte prve taktove „Drine“ i pogledajte kadrove iz spota.

BONUS video: