Slušaj vest

Četiri meseca nakon rođenja sina Ilijana, Anastasija i Nemanja Gudelj imaju lep povod za proslavu! Osim što je naslednik danas napunio četiri meseca, ujedno je i Nemanjin rođendan, a tim povodom majka mu se javno obratila.

Nemanja Gudelj danas puni 35 godina, a od njegove mame stigla je emotivna čestitka na Instagramu, gde je objavila niz zajedničkih fotografija u video-snimku uz sledeće tople reči:

- Srećan rođendan, srećo majkina - poručila je ponosna mama sinu.

Nemanja Gudelj Foto: Printscreen Instagram

Inače, Anastasija i Nemanja sada žive u Madridu, gde će ovaj važan dan za porodicu obeležiti sa svojim sinom.

Napustili dom od 6 miliona evra

Podsetimo, Anastasija je nedavno pokazala kako izgleda novi kraj u kojem žive u Madridu, nakon što su napustili skupoceni dom u Sevilji, a pažnju su privukle luksuzne nekretnine, visoke ograde i kamere za video-nadzor.

Anastasija je sunčan dan iskoristila za šetnju španskom prestonicom, a deo atmosfere podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu. Na snimcima se mogu videti mirne ulice, zelenilo i uređene kuće ograđene visokim zidovima, koje pružaju privatnost svojim stanarima.

1/4 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Zbog Nemanjine karijere napustili Sevilju

Podsetimo, Anastasija i Nemanja doneli su odluku o preseljenju nakon što je fudbaler potpisao jednogodišnji ugovor sa španskim Hetafeom. Tako su, posle života u Sevilji, sa naslednikom promenili grad, a mlada mama sada se prilagođava novoj svakodnevici.

Iako su godinama bili vezani za Sevilju, gde se nalazi njihov porodični dom koji su platili šest miliona evra, poslovne obaveze odvele su Gudelja u Madrid, a supruga i sin krenuli su sa njim.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

BONUS video: