"PRVI BRAK JE IZBLEDEO" Evo ko je prvi muž Dragice Radosavljević Cakane, pevačica otkrila zašto su se razveli!
Pevačica Dragica Radosavljević Cakana otvoreno je govorila o bračnim iskustvima, otkrivši detalje rastanka od prvog supruga, ali i recept za skladan i dugovečan odnos u drugom braku, u kojem uživa već 30 godina.
Govoreći o svom emotivnom putu, Cakana se osvrnula na prvi brak, ističući da među partnerima nije bilo svađa, a potom detaljno opisala odnos sa sadašnjim suprugom sa kojim deli život već tri decenije:
„Sve smo mi zaslepljene ljubavlju. Mi pokušavamo nešto da promenimo, ali je to besmisleno. Ja sad imam drugi brak u kom sam 30 godina, a prvi je izbledeo. Nisam se svađala, jednostavno smo odlučili da se rastanemo. Imamo ćerku, unučiće, ali se nikad nismo svađali. Ja sam u drugom braku doživela nešto potpuno drugačije. Ja nemam oscijalacije, nisam zaboravna i luda, a kod njega je sve 'lako ćemo'."
"Mi smo totalno različiti, a opet kompaktni. Imamo zajednička interesovanja, poštovanje i mnogo poverenja. Nismo non stop zajedno, ja izađem sa svojim društvom, on sa svojim i nema tu zivkanja. Bilo je u početku naravno, ali sad toga više nema. To je sad stabilna veza i ništa ne može da se desi“", poručila je pevačica u emisiji "Magazin in"
Evo ko je bio prvi muž Dragice Radosavljević Cakane
Podsetimo, prvi muž Dragice Radosavljević Cakane, je tajanstveni Boris, koga je u Makarskoj upoznala kada je imala samo 19. godina.
U to vreme, Cakanin prvi muž je radio na Institutu Juroslav Čeh, a ljubav sa pevačicom desila se na prvi pogled. Iako su u početku krili vezu, Cakana i Boris su vrlo brzo rešili da svoju ljubav krunišu brakom. Venčanje je održano u krugu porodice i prijatelja, a pevačica se jednom prilikom prisetila kako je upoznala čoveka koji je osvojio njeno srce.
"Sa njim sam se upoznala u Makarskoj, na moru. Sa devetnaest godina. Kada dolazite iz male sredine i upoznate nekoga ko je Beograđanin, ko vas još voli i vi volite njega, želite samo da pobegnete iz sredine iz koje dolazite. To mi je bilo, onako, fantastično. Volela sam ga, sve je bilo lepo i nisam morala da živim više u malom mestu" počela je priču Cakana.
"Nismo mi imali problema u smislu neverstva, već smo se jednostavno udaljili jer je on mnogo putovao. Potpuno smo se udaljili. Međutim, i dan danas se poštujemo i tu smo jedan za drugog, šta god da zatreba. On je divan otac", zaključila je svojevremeno pevačica za domaće medije.