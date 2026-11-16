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Pevačica Dragica Radosavljević Cakana otvoreno je govorila o bračnim iskustvima, otkrivši detalje rastanka od prvog supruga, ali i recept za skladan i dugovečan odnos u drugom braku, u kojem uživa već 30 godina.

Govoreći o svom emotivnom putu, Cakana se osvrnula na prvi brak, ističući da među partnerima nije bilo svađa, a potom detaljno opisala odnos sa sadašnjim suprugom sa kojim deli život već tri decenije:

1/12 Vidi galeriju Pevačica Dragica Radosavljević Cakana iza sebe ima bogatu karijeru, ali pre nego što je 'okusila ukus slave' čistila je tuđe toalete. Foto: Damir Dervišagić, Rajko Ristić

„Sve smo mi zaslepljene ljubavlju. Mi pokušavamo nešto da promenimo, ali je to besmisleno. Ja sad imam drugi brak u kom sam 30 godina, a prvi je izbledeo. Nisam se svađala, jednostavno smo odlučili da se rastanemo. Imamo ćerku, unučiće, ali se nikad nismo svađali. Ja sam u drugom braku doživela nešto potpuno drugačije. Ja nemam oscijalacije, nisam zaboravna i luda, a kod njega je sve 'lako ćemo'."

"Mi smo totalno različiti, a opet kompaktni. Imamo zajednička interesovanja, poštovanje i mnogo poverenja. Nismo non stop zajedno, ja izađem sa svojim društvom, on sa svojim i nema tu zivkanja. Bilo je u početku naravno, ali sad toga više nema. To je sad stabilna veza i ništa ne može da se desi“", poručila je pevačica u emisiji "Magazin in"

Evo ko je bio prvi muž Dragice Radosavljević Cakane

Podsetimo, prvi muž Dragice Radosavljević Cakane, je tajanstveni Boris, koga je u Makarskoj upoznala kada je imala samo 19. godina.

U to vreme, Cakanin prvi muž je radio na Institutu Juroslav Čeh, a ljubav sa pevačicom desila se na prvi pogled. Iako su u početku krili vezu, Cakana i Boris su vrlo brzo rešili da svoju ljubav krunišu brakom. Venčanje je održano u krugu porodice i prijatelja, a pevačica se jednom prilikom prisetila kako je upoznala čoveka koji je osvojio njeno srce.

1/8 Vidi galeriju Skup liste "Ujedinjena Srbija" Foto: Ilija Ilić

"Sa njim sam se upoznala u Makarskoj, na moru. Sa devetnaest godina. Kada dolazite iz male sredine i upoznate nekoga ko je Beograđanin, ko vas još voli i vi volite njega, želite samo da pobegnete iz sredine iz koje dolazite. To mi je bilo, onako, fantastično. Volela sam ga, sve je bilo lepo i nisam morala da živim više u malom mestu" počela je priču Cakana.

"Nismo mi imali problema u smislu neverstva, već smo se jednostavno udaljili jer je on mnogo putovao. Potpuno smo se udaljili. Međutim, i dan danas se poštujemo i tu smo jedan za drugog, šta god da zatreba. On je divan otac", zaključila je svojevremeno pevačica za domaće medije.