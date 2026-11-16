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Saša Kovačević sa svojom izabranicom Zoranom, sa kojom je dobio sina, godinama živi u luksuznom kompleksu gde, inače, kupuju nekretnine mnogi ljudi iz estradnog sveta.

Ponosni mama i tata će sa svojim naslednikom živeti u skupocenom penthausu koji navodno vredi oko pola miliona evra, a nalazi se u jednom od najelitnijih naselja u srpskoj prestonci.

Prema pisanju medija, neki od njihovih komšija u ovom luksuznom kraju su pevačice Milica Pavlović i Milica Todorović, kao i teniser Filip Krajinović.

U gleriji ispod pogledajte kako izgleda dom Saše Kovačevića:

1/9 Vidi galeriju Saša Kovačević stan Foto: Printscreen/Instagam

Mermerni detalji i prostrana terasa

Dom je uređen u modernom stilu, a enterijerom preovladavaju bela boja i neutralni tonovi. U dnevnom boravku posebno se izdvaja beli klavir, dok mermerni detalji čitavom prostoru daju dodatnu dozu elegancije i luksuza. Tu je i velika terasa sa koje se pruža prelep pogled na grad.

Dolazak prinove doneo je i određene promene u njihov porodični prostor. Saša i Zorana su još pre rođenja sina odlučili da renoviraju stan, a posebnu pažnju posvetili su i sobi koju je dobila Iskra, Zoranina ćerka iz prethodne veze. Za najmlađeg člana porodice takođe su pripremili poseban kutak, na čijem su uređenju radili mesecima.

Kako bi oslobodio dodatni prostor u porodičnom domu, pevač je odlučio da svoj muzički studio premesti na drugu lokaciju. Za tu namenu kupio je posebnu nekretninu u istoj zgradi, pa je studio izdvojio iz stambenog prostora.

- Više je to atelje gde mogu da snimim vokale, ako hoću u dva ujutru da pevam, da popalim sve što mi treba i pevam. A sve ostalo produciram u Njujorku, Kolumbiji, Barsi...- govorio je Kovačević, prenosi MONDO.

"Volimo te Iskra i ja"

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: screenshot instagram

Podsetimo, Saša Kovačević objavio je prve fotografije sa naslednikom, uz emotivnu objavu sa upućenu supruzi.

- Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja.

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