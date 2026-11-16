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Marko Gačić dobio je sina sa izabranicom Saškom sa kojom je uplovio u emotivnu vezu dok je bio u braku sa koleginicom Gogom Gačić. Iako su važili za skladan par, došlo je do razvoda o kom se naširoko pričalo i pisalo.

U tom periodu, Goga je priznala da je Marko želeo da se pomiri sa njom i otkrila da je isprva negirao prevaru.

1/7 Vidi galeriju Marko Gačić i Goga Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Ovako je saznala za prevaru

- Nisam tip da proveravam, nisam sumnjala, nismo imali krize i nerešive probleme. Nisam imala pojma, istina je da sam sasvim slučajno videla njegov telefon. Nije bilo tako kako je predstavljeno da sam ja videla poruke, da smo seli pričali, da je on meni priznao - objasnila je Goga tada i rekla da je Marko nije želeo razvod.

- Bilo je teško, meni je bilo teško… On je negirao... Nije pokušavao odmah da ode, želeo je da se pomirimo. Deset godina, dvoje dece… Ja sam za to da se uvek da šansa, ali ako taj neko bez obzira na sve želi da ode, onda je ljubav i dati mu slobodu i pustiti ga. Više me je bolela njegova izdaja nego javno poniženje. Za sve mora da postoji dvoje ljudi, za sebe sam sigurna da sam dala maksimalno, a da li je taj drugi... - iskrena je bila pevačica u emisiji na Adria TV.

1/5 Vidi galeriju Pevač živi novu sreću Foto: Pirntscreen, Preent Screen, Printscreen

"Verujem u ljubav"

Nakon turbulentnog perioda, Goga je iskreno priznala da nije spremna na novu ljubav:

- Nisam spremna za novu ljubav. Ne, ne, nisam, stvarno, i previše obaveza i previše tereta i svega, i to karijera, deca, kao što rekoh, to prvo, i posle će sve nekako biti samo od sebe. A da li verujem u ljubav, to ne znam, to će mi pokazati vreme. Ljubav je najlepša stvar na svetu, ali pokazaće mi vreme da li treba da verujem u ljubav ili ne - istakla je ona u razgovoru za "Blic".

Bivšu svekrvu zove majkom

Iako je njen brak sa Markom Gačićem završen, Goga Babić očigledno je zadržala blizak i lep odnos sa njegovom porodicom. To je još jednom pokazala kada je nedavno uputila javnu čestitk bivšoj svekrvi, kada je proslavljala rođendan.

Goga je tim povodom na Instagramu objavila njihove zajedničke fotografije, a uz njih je ostavila emotivne reči pune zahvalnosti i lepih želja.

- Srećan rođendan, majka! Želim ti od srca mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i lepih trenutaka sa svima koje voliš. Hvala ti što si tako divna tena, baka i osoba na koju uvek možemo da računamo. Deca su presrećna što te imaju, a ja sam beskrajno zahvalna što si baš ti njihova baka! Volimo te - napisala je Goga.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

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