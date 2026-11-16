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Zdravko Čolić, koji decenijama važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima, iza sebe ima blistavu karijeru i brojne hitove koji su obeležili generacije. Ipak, malo je poznato da se u njegovoj prošlosti krije i jedna nesvakidašnja epizoda. Naime, legendarni pevač je sredinom osamdesetih godina završio u pritvoru, a tada mu je, kako se navodi, otvoren i policijski dosije.

On je samo jednom prilikom do detalja govorio na ovu temu. Njegov pokušaj da uđe u svet male privrede rezultirao je hapšenjem u Makedoniji zbog sumnje na nelegalnu kupovinu deviza.

Sve je počelo kada je Zdravko Čolić, uporedo sa muzičkom karijerom, odlučio da se oproba kao privrednik. Njegova investicija u telefoniju i pokušaj da obezbedi povoljniji kurs za poslovne aktivnosti odveli su ga pravo pred istražne organe u Ohridu.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: R.Z./ATAImages, MONDO/Matija Popović

"Kreditna sredstva sam pretvarao u devize"

Čolić je svojevremeno detaljno opisao svoje učešće u ovom biznisu, objašnjavajući da je javnost za njegove poslovne poduhvate saznala tek nakon incidenta:

"Bio sam neka vrsta menadžera i čoveka koji je imao određena uložena sredstva u oblasti telefonije, a šira javnost je saznala da se bavim malom privredom tek kada sam uhapšen u Ohridu zato što sam kreditna sredstva pretvarao u devize. Devize je tada bilo jeftinije kupiti u Makedoniji nego u Beogradu i Zagrebu".

Zaplena novca

On ne krije da je čitava situacija bila izuzetno neprijatna i da su istražni organi pomno pratili svaki njegov korak, s obzirom na to da je njegovo prisustvo van sezone bilo sumnjivo.

1/7 Vidi galeriju Ovde je živeo Zdravko Čolić u Sarajevu Foto: ATA Images / Antonio Ahe, Fss, Kurir

"Bilo je vrlo neprijatno. Ljudi su kupovali devize u tim albanskim selima. Pratili su me sve vreme jer šta ja radim tu u februaru kad nema ni koncerata, ni turista... A ja natovaren u grombi kaputu kao u pesmi Bijelog dugmeta i oni me sačekaju i uzimaju mi sve devize. Kasnije je Ante Marković uveo legalnu kupovinu deviza i da sam sačekao osam meseci, ne bi do tog hapšenja ni došlo. Ali to su bile čiste pare, nikakva 'crna lova', ne", jasan je bio on.