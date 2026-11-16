Ispoštovao tradicionalni običaj

"Volimo te Iskra i ja"

- Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja.