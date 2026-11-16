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Saša Kovačević i njegova izabranica Zorana Tasovac danas su postali roditelji sina Alekse, a kako bi pevač proslavio ove radosne vesti, organizovao je slavlje u svom restoranu u Beogradu.

Pre nego što je proslava počela, ekipa Kurira je zatekla Sašu kako veselo razgovara telefonom dok nazdravlja čašom belog vina:

Saša Kovačević paparaco Foto: Damir Dervišagić

Ispoštovao tradicionalni običaj

Ubrzo nakon toga, počelo je i ono što karakteriše svako slavlje povodom rođenja deteta - cepanje majice, a Saša nije krio radost zbog dolaska naslednika, pa je uz osmeh i dobro raspoloženje učestvovao u tradicionalnom običaju.

Saša Kovačević Foto: Damir Dervišagić

Cepanje majice je stari narodni običaj koji se praktikuje povodom rođenja deteta, a posebno se vezuje za dolazak sina na svet. Tom prilikom prijatelji i članovi porodice ocu cepaju majicu u znak velike sreće i radosti zbog prinove. Običaj simbolizuje slavlje, ponos i dobrodošlicu novom članu porodice, a Saša definitivno neguje tradicionalne vrednosti.

U videu ispod pogledajte deo atmosfere sa početka slavlja:

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Slavlje kod Saše Kovačevića povodom rođenja sina Izvor: Kurir

"Volimo te Iskra i ja"

Podsetimo, Saša Kovačević objavio je prve fotografije sa naslednikom, uz emotivnu objavu sa upućenu supruzi.

- Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja.

Saša Kovačević Foto: screenshot instagram

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Stars 636 08.11.2026 Izvor: Kurir TV