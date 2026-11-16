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Emina Jahović godinama privlači pažnju javnosti svojim izgledom, a promene kroz koje je prolazila često su bile tema medijskih napisa i komentara. Pevačica nikada nije krila da se podvrgavala estetskim zahvatima, ali je otvoreno priznala da zbog jedne intervencije posebno žali.

Emina je, malo nakon objavljivanja prvog albuma, operisala nos.

Ona je isti smanjila, a otkrila je zašto se odlučila na operaciju.

Ovako je izgledala pre svih korekcija:

1/12 Vidi galeriju Ovako je izgledala Emina Jahović pre operacija Foto: Printskrin/jutjub

- U životu na sebi nisam radila nijednu plastičnu operaciju, sem operacije nosa koji sam prvi put slomila sa 14 godina. Sa 14 godina nisam mogla da se operišem, jer su se kosti lica još uvek razvijale, pa sam morala da sačekam. To sam učinila u 21. godini - jasna je bila ona jednom prilikom na društvenim mrežama.

Emina je otkrila da je svojevremeno podlegla i trendu uvećavanja usana hijaluronom, koji je u tom periodu bio izuzetno popularan, ali da rezultat nije bio onakav kakav je očekivala.

- Uusne su mi prirodne. U jednom trenutku sam otišla da ih radim, kada je bio onaj hajp oko hijalurona da se stavlja u usne. Ja sam otišla i malo sam probala, međutim izgledala sam katastrofalno. Onda sam ja otišla i istopila sam ih hijaluronidazom - to se ubrizga i onda sve nestane - ispričala je Emina jednom prilikom za Radio S1.

"Selim se na svako malo"

Podsetimo, Emina Jahović se ovog leta preselila u luksuzan stan u prestižnom kvartu Bejolu, blizu čuvenog trga Taksim. Za novu nekretninu od 100 kvadratnih metara sa očaravajućim pogledom na Bosfor pevačica je izdvojila čak milion evra.

Iako je Emina oduševljena novim domom koji je uredila po sopstvenom ukusu, prelazak iz mirnog okruženja u centar gradske vreve doneo je i neočekivane izazove.

1/8 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Prinskrin Instagram

Dok je u starom stanu, okruženom šumom i zelenilom, imala potpuni mir, u novoj zgradi se suočava sa ogromnom bukom.

"Ja se inače selim na dve godine. Volim da se selim. To mi se sviđa, a i malo mi je takva sudbina da se selim. Volim da menjam prostor i enterijer u kome živim u zavisnosti od svog raspoloženja... Imam prelep pogled na Bosfor i osećam se fenomenalno kad se probudim ujutru, ali je tolika buka da je to neverovatno. Pomislila sam: 'Šta mi je ovo trebalo, zašto sam ovde?'... Kažu da se sluh adaptira i na to, pa ćemo videti", rekla je ona, pisao je Kurir.