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Saša Kovačević organizovao je veliko slavlje povodom rođenja sina Alekse, a ponosni tata nije krio sreću zbog prinove u porodici. Pred početak veselja stao je pred kamere Kurira i otvoreno govorio o najemotivnijim trenucima koje je doživeo tokom porođaja supruge Zorane, priznavši da su ga emocije potpuno savladale i da nije uspeo da zadrži suze.

Pevač je otkrio da se tokom dana smenjivalo mnogo različitih osećanja, a posebnu pažnju posvetio je i Zoraninoj ćerki Iskri, koja je sa nestrpljenjem dočekala dolazak mlađeg brata.

1/4 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Damir Dervišagić

"Iskra je malo ljubomorna na brata!"

Kako je priznao, devojčica je pomalo ljubomorna, što smatra sasvim prirodnim, ali ga je posebno raznežila njena reakcija kada je prvi put uzela batu u naručje.

1/9 Vidi galeriju Saša Kovačević ne krije sreću zbog rođenja sina Alekse Foto: Damir Dervišagić

- Bilo je i suza i smeha i možda i tuge na neki način, jer je Iskra bila malo zabrinuta za mamu. Razne neke emocije su se danas dešavale. Na kraju dana svi smo srećni. Meni je bitno da Zoka bude dobro i da se što pre oporavi. Iskru smo pripremili, malo je ljubomorna, ali verovatno je to prirodno i normalno. Do sada je držala batu u krilu jedno 15 minuta i pevala mu je, siguran sam da će to biti super.

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01:38 Saša Kovačević prva izjava nakon sto je postao otac Izvor: Kurir

"Žao mu je što nije uspeo sve drage ljude da okupi"

Iako je povod za slavlje bio jedan od najlepših trenutaka u njegovom životu, Saša je priznao da nije uspeo da okupi baš sve ljude koje je želeo da vidi na veselju. Kako je objasnio, organizacija je bila spontana, a zbog brojnih obaveza i kratkog vremena nije stigao da pozove sve prijatelje i drage ljude.

- Jedino mi je žao što nisam uspeo da organizujem sve svoje ljude. Ja sam već oko 16-17 počeo da zovem sve ljude.