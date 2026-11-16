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"Muzika mi je spasila život", reči su pevača Damira Džanovića koji je izneo potresno priznanje tokom svog takmičenja u emisiji "Nikad nije kasno" otkrivši da je iza njega je teška borba i operacija tumora na mozgu.

Damir je otvoreno govorio o depresiji sa kojom se suočio, kao i teškim trenucima svoje borbe.

- Muzika me je spašavala čitav život, pa tako i ovaj put. Posle operacije tumora je usledio period depresije. Mislio sam da je gotovo, ali malo pomalo, uspeo sam da se izvučem. Nije lep osećaj imati to čudo u glavi, ali sada sam to pretvorio u neku vrstu Božije nagrade za dalji život, da se napokon odmorim. Puno se i dugo radilo, dosta se i steklo, pa u 60. godini imati privilegiju da budeš švajcarski penzioner uopšte nije loše - rekao je Damir koji sada uživa u krstarenju kamerom po svetu.

1/4 Vidi galeriju Damir Džanović, takmičar u "Nikad nije kasno" Foto: Printscreen Youtube / Nikad nije kasno

Obišao skoro celu Azurnu obalu

- Evropa je već obiđena. Taj život je prelep i preporučio bih ga svakome ko ima uslove i mogućnosti- taj osećaj slobode dok vozite obalom bilo koje velike države je neprocenjiv. Azurnu obalu smo obišli skoro celu. Francuska i Italija nam iz Švajcarske uopšte nisu daleko, pa ostanemo dva do tri dana i istražujemo nove destinacije.

Priznao je da je zbog porodice svojevremeno napustio muziku i radio fizičke poslove.

- Nije bilo nimalo lako izaći iz muzike i posvetiti se poslu i porodici, ali to je u tom trenutku bilo finansijski unosnije i donelo je rezultate. Porodica je ogromna podrška, posebno ćerka. Imam divnu porodicu i svi se međusobno pomažemo.

Foto: prinscreen/Grandonline

U 56. godini počeo da svira gitaru

Damir je istakao da je shvatio da je sada idealan trenutak da se prijavi za "Nikad nije kasno".

- Poklopilo se više stvari, sada imam znatno više slobodnog vremena, a ljubav prema muzici nikada nije nestala. Ja sam nekada bio bubnjar, uvek su me privlačili tekstovi i emocija, i u narodnoj i u zabavnoj muzici. Znao sam mnoštvo pesama i bilo mi je žao da to propadne, pa sam u 56. godini počeo da sviram gitaru, ne profesionalno, već za svoju dušu, da bih mogao sam sebi da zapevam - rekao je on za "Grandonline".

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