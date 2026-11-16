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Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića, iznenadila je pratioce potpuno novom transformacijom. Iako je godinama prepoznatljiva po tamnoj kosi, a u poslednje vreme nosila smeđe nijanse, Mina je sada odlučila da napravi drastičnu promenu i postane plavuša.

Ona je rezultate posete frizerskom salonu podelila sa pratiocima na Instagramu, gde su njene fotografije odmah privukle veliku pažnju i izazvale brojne reakcije.

1/5 Vidi galeriju Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića, iznenadila je pratioce potpuno novom transformacijom. Foto: Printscreen, Instagram

Osim što je promenila boju kose i odlučila se za plavu nijansu, Mina je skratila i šiške, čime je dodatno promenila svoj dosadašnji izgled. Njen novi imidž nije prošao nezapaženo, a komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu.

Mina o pomoći oko dece

Podsetimo, Mina je nedavno rekla da su za pomoć u kući angažovali dadilju sa Filipina.

- Jeste, pomaže nam u kući i oko Lole. Proces oko papirologije zahteva priličan angažman, ali se ispostavilo kao dobra odluka - objasnila je Mina, a potom dodala i zbog čega su se odlučili baš za radnicu iz inostranstva:

1/4 Vidi galeriju Mina Naumović slavi rođendan, Ognjen Amidžić joj priredio iznenađenje Foto: Printscreen Instagram

- Zato što su njihovi radnici adaptibilni, profesionalni, vredni i imaju radnu etiku. Usput, nije joj važno ko smo, već ono što joj je povereno da radi. Našu decu oblikujemo mi, sve ostalo je samo tehnička ispomoć.