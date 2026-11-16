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Radiša Urošević decenijama je prisutan na domaćoj javnoj sceni, a tokom bogate karijere uspeo je da stekne ogromno bogatstvo i svojoj porodici obezbedi lagodan život. Danas živi u luksuznoj vili u Kragujevcu, dok poseduje i privatan biznis na Zlatiboru. Ipak, njegove komšije iz rodnog sela svojevremeno su iznenadile javnost izjavama o poznatom pevaču.

Komšije kažu da se Radiša Urošević dosta promenio i da se pravi da ih ne poznaje, te da porodična kuća propada dok on živi u vili sa bazenom.

- Niko ga ne viđa. Otkako je otišao i počeo da peva više nas nije poznavao. Tako je i danas, on se dosta promenio, pa je prekinuo sa mnogim ljudima kontakt, ništa se tu i dalje ne menja - rekla je jedna sugrađanka.

1/4 Vidi galeriju Radiša Urošević živi u luks vili Foto: Printscreen Paparaco Lov, Screenshot RTS

Na Zlatiboru ima apartmane

Radiša je pričao javno o tome u šta je ulagao novac.

- U poslednje vreme smo često na Zlatiboru, gore smo napravili jednu stambenu zgradu. Kada ljudi vide da je nešto kvalitetno urađeno, kada prepoznaju kvalitet, rad i trud, onda govore da uradimo još neku. To je stvarno mnogo težak posao, pogotovo rad sam majstorima, počev od struje, pa dalje - kaže pevač.

1/6 Vidi galeriju Radiša Urošević gradi apartmane na Zlatiboru Foto: Printscreen/Instagramapartmanbinis4zlatibor

O siromašnom odrastanju

O tome kako mu je izgledalo detinjstvo, Radiša je svojevremeno govorio.

- Pasulj, klot, proja, pet kilometara od kuće do škole, pešaka, pa nazad po kiši, snegu... Bila je velika muka. Možda je dobro što je bila ta muka jer iz te muke proizišlo sve ovo kako danas živim - rekao je Radiša svojevremeno u emisiji "Na večeri kod".