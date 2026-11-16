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Folk zvezda Sloba Radanović još jednom je pokazao da ume da iznenadi svoje obožavaoce, a ovog puta potpuno neočekivano postao je deo jednog rođendanskog slavlja.

Naime, pevač je sinoć, dok je išao na zakazani nastup, naišao na grupu od dvadesetak mladih ljudi koji su se okupili ispred jedne kapije kako bi svojoj drugarici Ani priredili rođendansko iznenađenje.

Pridružio se ekipi

Kada je shvatio o čemu je reč, Sloba je odlučio da se zaustavi i pridruži veseloj ekipi, ne sluteći koliko će njegov gest obradovati slavljenicu.

1/5 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Privatna arhiva

U trenutku kada se Ana pojavila, usledilo je iznenađenje koje će, sasvim sigurno, dugo pamtiti. Pored svojih prijatelja, ugledala je i popularnog pevača, a njena oduševljena reakcija zabeležena je kamerom.

Radanović je ovaj nesvakidašnji susret podelio na društvenim mrežama, uz emotivnu poruku:

"Ana se oduševila"

00:52 Sloba Radanović priredio devojci rođendan za pamćenje Izvor: Privatn arhiva

- Sinoć, dok sam išao na nastup, nailazim na grupu od 15–20 devojaka i momaka, koji su priredili drugarici rođendansko iznenađenje i čekaju je ispred kapije da se pojavi… Stajem i pridružujem se iznenađenju… Ostalo se vidi na snimku. Ana se oduševila! Pravoj osobi smo priredili iznenađenje! Prelepa uspomena za sve nas. Bravo i za drugare! – napisao je Sloba.

Sudeći po pevačevim rečima, ovaj spontani susret ostavio je poseban utisak i na njega, dok je slavljenica, zahvaljujući svojim prijateljima i neočekivanom gostu, dobila rođendansko iznenađenje za pamćenje.

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