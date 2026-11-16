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Senida Hajdarpašić (41) bez dlake na jeziku je priznala da nije naklonjena samo jednom polu, već je istakla da "ne gleda ko je i šta neko" ukoliko joj se svidi.

Ipak, pevačica ne krije da bi volela da jednog dana dobije dete, što joj je, prema njenim rečima, jedna od životnih želja, a jednom prilikom je o svemu tome otvoreno govorila:

1/5 Vidi galeriju Senida Foto: Instagram, Nikola Đaković

"Ako bog da..."

- Da li bih želela ženu i decu, muža i decu...? Ako Bog da! - rekla je pevačica, pa dodala:

- Ja sam srećna žena. Radim ono što volim, svakog dana sam srećna kad ustanem i setim se da se bavim muzikom, da sam ispunjena. Sve ono o čemu sam maštala mi se ostvarilo, skoro sve - dodala je ona tad za "Nešto drugačije".

Senidu je tokom emisije jedna gledateljka direktno upitala da li je ikada bila intimna sa ženom.

"Daj šta daš, ljubav je ljubav"

1/5 Vidi galeriju Peva;ica puni baterije Foto: M.P./ATAImages, Kurir/Milica Stanojević, Skymusic

- Zašto to nekog interesuje? Da li je ta devojka gledala prethodnu emisiju, gde sam to pričala? Šta, možda se od tad nešto promenilo...? Znaš kako... Daj šta daš, bre! (smeh) Ljubav je ljubav! Ne interesuje me... Daj šta daš - kazala je pevačica.

Podsetimo, Senida je svojevremeno na pitanje koje je seksualne orijentacije, odgovorila:

- Ja volim ljude. Ne gledam ni ko je, ni šta je. Bitno je samo da si ti meni okej i to je to. Volim dobre ljude. Neiskvarene - priznala je ona.

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