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Pevač Saša Kovačević postao je otac dečaka kojem su on i supruga Zorana dali ime Aleksa, a noćas se u njegovom lokalu slavilo.

Ono što je simpatično jeste da je Saša nasledniku dao ime po sebi. Naime, iako ga svi znamo po nadimku, pravo ime Saše Kovačevića je Aleksadar.

Ime Aleksa grčkog je porekla i izvedeno je upravo iz imena Aleksandar i oba imena imaju isto značenje - onaj koji brani ljude.

Inače, Saša Kovačević sinoć je upriličio proslavu povodom rođenja sina, a među prvima je stigla Goca Tržan.

1/4 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Damir Dervišagić

Prisustvovao porođaju

Podsetimo, Saša je rekao da je želeo da prisustvuje porođaju i da se ne kaje zbog svoje odluke.

- Ne znam šta da kažem, želeo sam da prisustvujem porođaju i opet bih to ponovio jer mislim da je to prirodno i da treba barem da budeš podrška izabranici. Ne možeš da pomogneš, verovatno možeš više da odmogneš ukoliko se onesvestiš, ali u nekom trenutku me je malo uplašila jer je dobila malo više anestezije i počela je više da spava. To me je zabrinulo, ali sve je proteklo kako treba. Beba ima četiri kilograma i 53 centimetara. Nisam spavao celu noć i mozak mi trenutno radi dva na sat, ali srce na sto - rekao je ponosni tata i dodao da je sve spremno za dolazak bebe.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: screenshot instagram

- Prvo sam pomislio da dolazi moja prava kopija i moja polovina. Dolazi jedan mali čovek koji se nadam da će sve najlepše osobine pokupiti i od jednog i od drugog. Mirna je beba, nije puno plakao, spava ceo dan. Kod kuće je sve spremno za dolazak bebe, sobica je gotova pre mesec dva. Još uvek ne znam do kada će Zorana biti u bolnici, verovatno dva, tri dana, ali ja ih iščekujem. Do malopre sam bio kod nje. Bilo je suza, emocije su pomešane, meni je bitno da Zoka bude dobro i da se što pre oporavi.