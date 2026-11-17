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Fudbalski reprezentativac Predrag Rajković odlučio je da obraduje svoju suprugu Anu i odvede je na luksuzno putovanje iz snova. Par uživa u nestvarnom tropskom raju, gde su smešteni u futurističkim vilama iznad tirkiznog mora.

Ana je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila romantičnu fotografiju na kojoj se Predrag opušta u plićaku na peščanoj plaži, uz emotivan opis „Samo nas dvoje“. Pored nestvarnih pejzaža, ona je pokazala i kako uživa u privatnom bazenu sa pogledom na beskrajno plavetnilo.

Tom prilikom do izražaja je došla i njena vitka linija u minijaturnom bikiniju, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

1/7 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printscreen/Instagram

"Ja sam mu žena, ne varamo se, da li razumeš?"

Podsetimo, Ana Rajković, supruga golmana Predraga Rajkovića, našla se u epicentru skandala, kada su na jednoj društvenoj mreži pokušali da šire tračeve o njoj da je bila intimna sa pojedinim fudbalerima.

Ana je sve te priče demantovala, a ona je jednom prilikom na svom Instagram profilu objavila fotografiju fan stranice koja je objavila njenu sliku sa suprugom. Oni su u opisu fotografije stavili da su Ana i Predrag jedan od nasavršenijih parova, a Ana se tim povodom odmah oglasila.

- Ja nikada nisam lažno skromna, ja bih napisala najlepši i ćao! Muž i žena! Razumeš? Žena mu je bre, rodila mu decu, vole se, ne varaju se, a vi mučene? Je l' vam loše dok čitate istinu? - napisala je Ana Rajković.

Kupili su kuću na Kosmaju

Podsetimo, Predrag i Ana imaju troje dece, a za njih žele samo najbolje, te sportista nije štedeo novac kada je pazario vikendicu.

- Predrag već duže vreme razgleda nekretninu van grada, a izbor je pao na Kosmaj. Njemu je bitno da deca, sinovi Relja i Tadija, ali i ćerkica koja je na putu uživaju u svim blagodetima života, a odrastanje u prirodi svakako je jedna od bitnijih stavki. Odlučio se za montažnu nekretninu u sklopu luksuznog kompleksa (ime poznato redakciji), a za nju "pukao" čak 270.000 evra - pričao je tada izvor, pa dodao: