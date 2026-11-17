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Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i njegove bivše žene Meline, nedavno je bila na dugom krstarenju sa mamom i očuhom, engleskim bogatašem Džefrijem Arnoldom. Đina, koja ima promenljiv odnos s ocem, nije mogla da isprati tempo mame i Džefrija, pa se javno požalila.

- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali u jednom momentu je dosta! - govorila je Đina Džinović.

- Bude me u devet sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo. U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije - jasna je bila ona tada.

1/9 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

- Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe. Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna - dodala je tom prilikom.

- Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina potom letos.

"Đina hoće da rodi decu"

Haris je nedavno pričao o narušenim porodičnim odnosima, na šta je ponajviše uticao njegov razvod od Meline.

- Nemam ja emocija više za ćerku, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pevač tad za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Muzička institucija Foto: Damir Dervisagić, Miloš Nadaždin

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... - istakao je on, a onda se predomislio, pa rekao da Kan ipak neće krenuti Đininim stopama.