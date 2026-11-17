MUKICA! "DOSTA JE, BUDE ME U DEVET, VODAJU PO MUZEJIMA" Ćerka Harisa Džinovića ne može da podnese tempo majke i očuha, požalila se šta sve trpi
- Đina Džinović se požalila da je majka Melina i očuh Džefri vode po muzejima i bude rano, iako ona voli da spava duže.
- Kaže da je na krstarenju obišla 25 ostrva, ali da joj je tempo putovanja postao naporan.
- Dodala je da uskoro počinje fakultet i da pokušava da promeni navike i bude smirenija.
Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i njegove bivše žene Meline, nedavno je bila na dugom krstarenju sa mamom i očuhom, engleskim bogatašem Džefrijem Arnoldom. Đina, koja ima promenljiv odnos s ocem, nije mogla da isprati tempo mame i Džefrija, pa se javno požalila.
- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali u jednom momentu je dosta! - govorila je Đina Džinović.
- Bude me u devet sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo. U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije - jasna je bila ona tada.
- Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe. Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna - dodala je tom prilikom.
- Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina potom letos.
"Đina hoće da rodi decu"
Haris je nedavno pričao o narušenim porodičnim odnosima, na šta je ponajviše uticao njegov razvod od Meline.
- Nemam ja emocija više za ćerku, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pevač tad za Kurir.
- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... - istakao je on, a onda se predomislio, pa rekao da Kan ipak neće krenuti Đininim stopama.
- Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - ispričao je pevač potom.