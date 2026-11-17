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Uoči današnje konstitutivne sednice novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, član grupe Beogradski sindikat, Feđa Dimović oglasio se na mrežama.

Naime, on je juče odabrao svoju odevnu kombinaciju, tačnije odelo, za sednicu prve Skupštine koja zaseda dana, 17. novembra.

- Što bi rekli naši stari, fit ček za sutra - napisano je uz fotografiju.

Feđa Dimović je kandidat Studentske liste.

Inače, osim muzike, Feđa je advokat po struci, ali je i pozant po tome što ne priča o svom privatnom životu.

Feđa Dimović Foto: Printscreen/Instagram

Osnivač Beogradskog sindikata

On je i jedan od osnivača Beogradskog sindikata.

Na samoj konstitutivnoj sednici danas na dnevnom redu naći će se ukupno šest tačaka: potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i izbor stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Prema Poslovniku Narodne skupštine, sednici će do izbora novog predsednika parlamenta predsedavati najstariji narodni poslanik, kojem će u radu pomagati generalni sekretar i po jedan najmlađi poslanik sa četiri izborne liste koje su osvojile najveći broj mandata. Postupak počinje obrazovanjem tročlane komisije koja na osnovu izveštaja nadležnog organa o sprovedenim izborima proverava uverenja poslanika, nakon čega sledi potvrđivanje mandata i polaganje zakletve.

1/17 Vidi galeriju BEOGRADSKI SINDIKAT PROSLAVIO 25. ROĐENDAN NA UŠĆU: Spektakularnim nastupom zapalili scenu druge večeri Beer Fest-a Foto: Damir Dervišagić

Za izbor predsednika, potpredsednika i generalnog sekretara Narodne skupštine, kao i za izbor članova i zamenika članova skupštinskih odbora, neophodna je većina glasova od ukupnog broja narodnih poslanika. Predlog kandidata za predsednika i potpredsednike podnosi najmanje 30 poslanika u pisanom obliku, a pre glasanja o predsedniku parlament odlučuje da li će se glasati javno (prozivkom) ili tajno.