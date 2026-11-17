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Feđa je prisutan na muzičkoj sceni već punih 27 godina, otkako postoji bend čiji je osnivač.

Završio je Prvu beogradsku gimnaziju, potom diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru za međunarodno pravo i nakon toga položio pravosudni ispit. Po zanimanju je advokat.

Jedna od njihovih najpoznatijih pesama, „Sistem te laže“, objavljena je pre 10 godina, u aprilu 2016. godine, i sada broji 56 miliona pregleda na Jutjubu.

Prvu pesmu snimio dva meseca posle 5. oktobra

Beogradski sindikat je imao tu sreću da nastane na kraju jedne i na početku druge epohe u istoriji Jugoslavije, odnosno Srbije. Osnovan je, naime, u martu 1999. godine, samo nekoliko dana pred NATO bombardovanje SRJ, fuzijom tri mlade hip-hop grupe (‘Red zmaja’, ‘Tumz’ i ‘MC Flex’). Prvu pesmu ‘Divljina’ Beogradski sindikat snimio je decembra 2000. godine, dakle svega dva meseca posle ‘petooktobarske revolucije’, tako da svoj društveno-kritički angažman ‘osmočlana gerilska rep formacija’ nije ni mogla da usmeri na vladavinu Slobodana Miloševića.

Foto: Ilija Ilić

Zato je bunt iskazala negativno konotirajući svetsku novokomponovanu elitu (predstavnike globalne liberalne demokratije), sav bes iskaljujući na srpsku postpetooktobarsku vlast koja je državu i narod bacila u okrilje ‘novog svetskog poretka’ (‘Prethodnice evropskog kriminala već skoro deceniju više nisu na zapadu… kao što je nekad bilo’). Njihov poetski modus vivendi mogao bi se, najprostije, izraziti njihovim omiljenim motom – život bez iskrivljavanja.

Feđa Dimović Foto: Printscreen/Instagram

U tom smislu, rep je u slučaju BS-a analogan panku: beskompromisna borba protiv sistema, i to na ulici. Iz pobrojanih razloga sasvim je logično što će upravo Beogradski sindikat biti tvorac prve antirežimske pesme od Petog oktobra. U pitanju je numera ‘Govedina’, nastala septembra 2002. godine. U toj pesmi Sindikalci su jasno označili dve mete koje će gađati u svom stvaralaštvu. Prva su nosioci kapitala, odgovorni za ekonomsko siromašenje naroda i države, ali i za primat materijalnih vrednosti u odnosu na duhovne; druga su političke elite svih boja, odnosno pojedinci i partije koje zloupotrebljavaju narod i manipulišu njime. Leksički ogoljenim stihovima, bez bilo kakvih lirskih digresija ili stilskih ukrašavanja, sa jasnim asocijacijama i aluzijama, ‘Govedina’ daje precizne nacrte karaktera gotovo svih sedamnaestoro lidera DOS-a, ujedno na brutalan način slikajući mnogobrojne anomalije društva u kojem živimo. Ova pesma ‘gerilce iz Sindikata’ svrstala je u red beskompromisnih ‘umetnika’, koji se ne plaše margine i ne podilaze stihiji vladajućeg mnjenja.

Feđa Dimović Foto: Petar Aleksić

Napominjao je da, iako su članove „Beogradskog sindikata“ povezivali sa mnogim strankama, oni „rade iskreno za svoj narod, dok političari vode računa samo o svom džepu i stranačkim kasama“.

Feđa Dimović Foto: Petar Aleksić

- Meni je, recimo, Tadić predavao u Prvoj beogradskoj, ali ni na koji način nisam blizak sa njim, niti sa njegovom, niti sa bilo kojom drugom strankom. Jeste, znam da su nas ljudi povezivali sa mnogim partijama, ali protiv toga ne možeš da se boriš. Pričalo se da smo bliski i sa Koštunicom, a onda, kada smo u jednoj pesmi kritikovali njega, počeli su da nas pripisuju LDP-u, valjda zato što Čedu nismo konkretno pomenuli u toj pesmi. Neko vreme smo bili i BS-DS! Kad smo iskritikovali poslednju vlast, odmah su nas svrstali kod ‘naprednjaka’. Tako da, ako nekog ne pomeneš u kritikama, odmah ti nakače da si njegov. Čak smo čuli i za glasine kako smo udbaški bend, kako nas je DB osnovala. Zaista svašta možeš da čuješ, ali to je nešto na šta ne možeš da utičeš. Jedino što je do nas jeste ono što i radimo: ograđujemo se od stranaka. Smatramo da ovo što ‘Sindikat’ radi ima mnogo veći značaj od stranačkog mlaćenja prazne slame. Sve što radimo, radimo iskreno i za svoj narod, dok političari vode računa samo o svom džepu i stranačkim kasama.