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Udovica legendarnog pevača Dina Dvornika, Danijela Dvornik, pre nekoliko godina odlučila je da potpuno promeni život i gradsku gužvu zameni mirom i lepotom ostrvskog života. Koliko joj prija boravak u prirodi, ali i svakodnevni poslovi koje obavlja daleko od gradske vreve, često pokazuje na društvenim mrežama. Ovoga puta sa svojim pratiocima podelila je još jedan prizor iz svakodnevice.

Ona je pokazala svoj kokošinjac i koke koje gaji, našalivši se u opisu da je cela ekipica na okupu. Odmah potom pohvalila se i posudom punom svežih domaćih jaja, ponosno istakavši da je to njen današnji ulov.

Pored brige o živini, Danijela održava i sopstveni maslinjak, čiji je idiličan prizor uz zalazak sunca takođe podelila sa svojim pratiocima.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

"Trebam muškarca koji traje jedan sat u krevetu"

Podsetimo, Danijela Dvornik, žena pokojnog pevača Dina Dvornika preselila se na Brač, gde je kupila kuću i svu pažnju posvetila imanju.

1/7 Vidi galeriju Danijela Dvornik Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Danijela je aktivna na društvenim mrežama, a jednom prilikom je dobila jedan komentar koji je bio na račun njenog izgleda, a onda je usledio njen odgovor sa neobičnoim molbom.

- Trebam muškarca koji traje jedan sat u krevetu - napisala je jedna žena u komentaru, a Danijela joj je šaljivo odgovorila:

- Kad ga nađete, prosledite ga - poručila je Dvornikova, nakon čega je usledila reakcija brojnih žena koje su se složile sa njom.