Rada Sarić jedna je od javnih ličnosti koja je popularnost stekla u takmičenju " Zvezde Granda ". Pevačica je snimila nekoliko pesama, a onda je upoznala čoveka svog života, pa je njena muzička karijera otišla u drugi plan.

Nakon nekog vremena, ona se vratila na scenu, a u jednom intervjuu govorila je o porocima, ali i šta joj je bitno na svakom nastupu.

"Ne pijem alkohol, nikad nisam popila kafu"

Govoreći o tome kako danas izgleda njen radni dan na terenu i privatnim veseljima, pevačica je priznala da nema poroke: "Spremim se, vozač me odveze, nekada idem i sama ako je blizu. Zavisi kako je organizovano, počinje svirka sa nekim lepim pesmama, pa onda domaćini kažu nešto, ima raznih veselja. Ja ne pijem alkohol, nikada nisam popila kafu, nikada se nisam napila, nisam zapalila cigaretu, samo mi je bitno da ispoštujem domaćina i baš mi je stalo za to. Da li je klub ili privatno veselje nema veze, uvek dajem svoj maksimum", izjavila je pevačica - za Novu.rs