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Anita Stanojlović nedavno je postala majka devojčice, koju je dobila iz ljubavi sa Lukom Vujovićem. Njihova ljubav, ali i začeće bebe desila se u prethodnoj sezoni Elite 9, a iako im nisu predviđali veliki uspeh nakon završetka rijalitija, oni su sve demantovali.

Luka i Anita su započeli zajednički život i postali roditelje divne devojčice. Nakon porošaja beba je neko vreme bila u inkubatoru, pa su roditelji strahovali za njen život, ali teški dani su iza njih pa je Anita sada objavila fotografiju sa ćerkom.

Na društvenim mrežama podelila je emotivnu fotografiju na kojoj drži mezimicu dok ona mirno spava u njenom naručju. Sa širokim osmehom na licu koji svedoči o ogromnom olakšanju, Anita koristi svaki trenutak da uživa u najlepšim trenucima majčinstva sa svojom ćerkicom.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović priredio Aniti Stanojlović nezaboravno rođendansko iznenađenje Foto: Printscreen Instagram

"Beba je bolje"

Luka Vujović se nedavno oglasio i otkrio da iako je bilo komplikacija sada je sve dobro.

- Beba je bolje, danas je super. Moram da ostane tamo. Ne može da bude pored Anite na intenzivnoj da prate sve, da se lepo adaptira na na na na svet. Bile su male komplikacije. Inače, porođaj je prošao u savršenom redu, bitno da je beba sada dobro. Anita je isto tako. Bebica se nagutala plodove vode i onda je došlo do neke infekcije male i morali su da daju kiseonik, ali bila je juče na nekom aparatiću koji pomaže. Danas više nije tako i dalje mora da bude tamo, dobija malo kiseonika, ali stručan tim je oko bebe tako da biće to sve kako treba - istakao je on za Blic.