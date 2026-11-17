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Biti novinar reporter je jedno od zanimanja koje vam može doneti jako lepe trenutke, ali i one manje lepe. Situaciju koju je doživela voditeljka sa televizijie RTV Vojvodina, verovatno će i ona sama pamtiti dugo, ali i gledaoci koji su u u tom trenutku bili kraj malih ekrana.

Oni koji nisu, sada imaju prilke da vide kako je to izgledalo situacija koja će se prepričavati.

Voditeljku RTV Vojvodina je u programu uživo udario automobil. Ona je izveštavala sa terena, a nepoznati počinilac je udario automobilom i bez ikakvog obaziranja nastavio vožnju.

U toku emisije uživo na RTV Vojvodina kada kada se voditeljka javila iz Stare Pazove, automobil ju je udario prilikom isparkiravanja.

Vidno začuđena i zbunjena svim što se dešava, pokušavala je da se pomeri sa mesta odakle je izveštavala.

Prisetila se situacije iz prošlosti

Ovaj snimak ubrzo je završio na društvenim mrežama, a reporterka, koja je na "X" mreži upisana kao "Mokoš" se oglasila.

- Pre dosta godina, ista emisija, ista televizija, isti format izveštavanja, samo što umesto da me udare kolima dok sam govorila vremensku prognozu, pas iza mene je povraćao u kadru - napisala je ona.