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PevačicaDanica Balabanović otvoreno je govorila o teškim životnim okolnostima koje su obeležile njenu prošlost, otkrivajući detalje porodične tragedije, ali i emotivnih odnosa koji su ostavili dubok trag na njoj.

Gostujući u emisiji „Pretres“ na Hype TV, osvrnula se na narušene odnose sa sestrama, ističući da danas više nisu bliske.

Kako je objasnila, razdvajanje nije bilo njena želja, ali je odlučila da prihvati njihove odluke.

Posebnu pažnju privukla je priča o najmlađoj sestri, koju je preuzela na brigu nakon smrti oca. Danica je istakla da nikada ne bi dozvolila da devojčica završi u domu, zbog čega se borila da joj obezbedi normalan život pa ju je usvojila.

Poslednji dani očevog života

- Nikada ne bih dozvolila da moja sestra ode u dom, koja god da je u pitanju. Borila bih se rukama i nogama, kao što sam se i borila - ispričala je pevačica.

Foto: Printscreen Instagramdanicabalabanovicofficial

Prisеćajući se poslednjih dana očevog života, otkrila je da je on, svestan onoga što ga čeka, odlučio da upravo njoj poveri najmlađu ćerku. Posebno joj je ostao urezan trenutak kada je otac došao ispred zgrade sa devojčicom, koja je tada imala svega deset godina.

- On nije otišao ni kod svoje ćerke, nego je došao kod mene sa našom najmlađom sestrom. Sećam se kao da je juče bilo. Baka je kuvala pasulj, a on je došao ispred zgrade - ispričala je Danica.

Dodala je da joj je pevanje omogućilo da se finansijski osamostali i obezbedi sebi i sestri bolju budućnost. Kako kaže, uspeh je došao iznenada, što joj je značajno olakšalo životnu borbu.

Odlazak sina

Osim teških porodičnih okolnosti, Danica je govorila i o jednom od najbolnijih događaja u svom životu – odlasku sina.

Nije krila koliko ju je taj trenutak pogodio, opisujući ga kao iskustvo koje ju je potpuno slomilo.

- Moj sin je otišao od mene. Tog dana me je ostavio kao poslednju krpu - rekla je pevačica, ne skrivajući koliko joj je teško pao njihov rastanak.

Govoreći o posledicama koje je pretrpela, prisetila se i dramatičnog događaja u stanu, kada se zbog velikog emotivnog bola srušila i povredila glavu.

Kako je ispričala, ozbiljnije posledice sprečila je njena kuma Danijela, koja živi sprat ispod nje. Pošto su se često čule telefonom, kuma je primetila da Danica ne odgovara na pozive nakon što se vratila sa posla.

Foto: Printscreen Insatgram

Imala je ključ od njenog stana, pa je uspela da uđe i zatekne je na podu, neposredno pored vrata.

- Jedva je otvorila vrata jer sam pala odmah pored njih. Tada sam udarila glavu - prisetila se Danica, ističući da ne zna šta bi se dogodilo da se kuma nije pojavila u pravom trenutku.