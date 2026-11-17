Slušaj vest

Soraja Vučelić godinama je važila za jednu od najzapaženijih starleta na domaćoj javnoj sceni, a njen izgled od samog početka karijere do danas pretrpeo je velike promene.

Fotografije iz perioda kada se prvi put pojavila pred kamerama i one koje danas objavljuje na društvenim mrežama gotovo je nemoguće ne uporediti, budući da mnogi smatraju da je promenila lični opis do neprepoznatljivosti.

Drugačije crte lica

Šira javnost upoznala ju je kroz rijaliti program „Veliki brat“ pre 15 godina u kojem je privukla pažnju svojim izgledom i ponašanjem. Tada je imala znatno drugačije crte lica, a njen nekadašnji izgled danas je daleko od imidža po kojem je prepoznatljiva.

Tokom narednih godina Soraja je postepeno menjala svoj izgled, a posebno su se komentarisale promene na licu. Povećala je usne, korigovala nos, a često se spekulisalo i o drugim estetskim intervencijama. Još 2010. godine, godinu dana pred ulazak u rijaliti koji joj je doneo popularnost, ugradila je silikone u grudi, a jasno je i da je sredila zube.

1/8 Vidi galeriju Soraja Vučelić nekada Foto: Kurir, Dragan Kadic, Damir Dervišagić

Promene nisu prošle nezapaženo, pa su njene stare fotografije često predmet rasprava na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je uspela da izgradi prepoznatljiv izgled, drugi ističu da danas gotovo nema sličnosti sa devojkom koja se prvi put pojavila u „Velikom bratu“.

Povukla se iz javnosti

Iako su se godinama pojavljivale različite tvrdnje o broju intervencija kojima se podvrgla, Soraja nije želela detaljno da govori o svim promenama. Ipak, jednom prilikom je priznala da je radila određene korekcije.

- Pričalo se sve i svašta, mnogo puta sam demantovala neke navode. Radila sam usne, povećala sam ih, dok sam nos smanjila - izjavila je Soraja.

U međuvremenu se promenio i njen način života. Nakon što joj je zabranjen ulazak u Srbiju, Soraja se povukla iz domaće javnosti, a danas mnogo manje otkriva o svojoj svakodnevici.

1/14 Vidi galeriju Soraja sada Foto: Instagram

Postala je majka i privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, dok njene fotografije i dalje izazivaju interesovanje.

Ipak, kada se uporede njena prva televizijska pojavljivanja sa današnjim izdanjima, jasno je zbog čega se o transformaciji Soraje Vučelić toliko govori.