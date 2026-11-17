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Folk pevačicaVera Matović decenijama unazad važi za izvođača koji pravi nezapamćenu atmosferu na nastupima i s lakoćom podiže publiku na noge.

Iako je prepoznatljiva po tome što voli neposredan kontakt i šalu sa gostima, pevačica ističe da se u poslu uvek moraju znati jasne granice.

Neprijatne situacije

Govoreći o neprijatnostima na veseljima, pevačica je priznala da sama nikada nije doživela napad, ali se prisetila šokantne situacije kada je njena koleginica izvukla deblji kraj zbog nesmotrenog poteza.

Kako je otkrila, prisustvovala je sceni u kojoj je ljubomorna supruga odmah reagovala na neprimereno ponašanje:

- Nikada nisam imala neprijatnost. Žene su uvek znale da od mene nikada ne bi osetile neku ljubomoru i da je to samo šala, moj performans. Ima nekih koje su to tako radile i dobile šamar. Jedna koleginica je tako sela čoveku u krilo i od njegove žene dobila šamar. Ja nikada nisam pomislila da nekome sednem u krilo iako volim da se šalim, ne prelazim granicu i mene žene vole, vide da sam pozitivan lik - ispričala je pevačica za Grand.

1/7 Vidi galeriju Vera Matović Foto: Kurir, Kurir Televizija

Vera je naglasila da publiku animira isključivo kroz energiju i pesmu, te da žene na slavljima upravo zbog toga imaju puno poverenje u nju.

Vilu stekla mukotrpnim radom

Pored anegdota sa nastupa, u javnosti se često pominje i njena raskošna vila na Dedinju, čija se vrednost procenjuje na oko 3,8 miliona evra. Ipak, folkerka podseća da je do takvog statusa došla mukotrpnim radom i velikim odricanjem koje je najviše trpela njena porodica:

- Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga. I danas me to pomalo boli i seče - poručila je svojevremeno Vera Matović.

Inače, ćerka Vere Matović je doktor nauka, a sin živi u Americi.

Kurir/Blic