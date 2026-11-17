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Sanja Džajić, starija ćerka fudbalske legende Dragana Džajića, napravila je važan korak u političkoj karijeri, nakon što je u Skupštini Srbije položila zakletvu i zvanično preuzela dužnost narodne poslanice.

Tim povodom oglasila se na društvenim mrežama i podelila deo svečane zakletve kojom se obavezala da će svoju funkciju obavljati odgovorno i savesno.

- Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi - navela je Sanja.

Foto: Printscrean

Podsetimo, Sanja je po zanimanju master ekonomista, a studije je završila u Londonu na Londonskoj školi trgovine.

Pre ulaska u parlament, bila je na praksi i radila po ugovoru na beogradskom Aerodromu „Nikola Tesla“.

Rođena je 1989. godine kao ćerka fudbalske legende Dragana Džajića i ima mlađu sestru Draganu. Udata je i u decembru 2019. godine je postala majka.