Slušaj vest

Ena Popov jedno je od lica koje svi vole da vidi. Lep osmeh, lepo lice i lep glas, nešto su što je Enu izdvojilo iz rijaliti takmičara još pre 20 godina. Ena je bila jedna od prvih učesnica rijalitija u Srbiji i tada je stekla veliku popularnost.

Da uživa u svom braku i porodici to već svi znamo, međutim, malo ko zna da Ena nije baš u najboljim odnosima sa polubratom i polusestrom. Jednom prilikom je govorila o tome.

"Više me ne boli, tu smo gde smo"

Istakla je da sa polubratom i polusestrom održava isključivo korektan odnos, te objasnila šta to zapravo podrazumeva u njihovom slučaju:

- To znači da smo u redu kad se vidimo - poručila je voditeljka, a potom pojasnila kako je došlo do udaljavanja:

- U mom detinjstvu konstantno smo bili upućeni jedni na druge. Ali, eto, poslednjih godina tako je kako je. Desile su se neke situacije koje su rezultirale da smo u takvim odnosima, ali niko nikome nije uradio ništa loše. Sada me više ne boli, tu smo gde smo. Što se mene tiče, ja sam uvek otvorena za razgovor.

Otuđenost unutar porodice dovela je i do toga da njihovi naslednici nemaju kontakt, a Ena je bez ulepšavanja progovorila i o najtežem periodu kada im je otac bio bolestan:

1/6 Vidi galeriju Ovako Ena Popov danas izgleda Foto: Printscreen

- Ksenija je bila prisutna tokom tatine bolesti, Đorđe nije, ali je došao na sahranu“, navela je Ena i priznala da njena deca uopšte nisu upoznala decu njenog brata i sestre.

Iako nije ulazila u sve pojedinosti, voditeljka je u kratkim crtama otkrila suštinu i pozadinu sukoba koji je tinjao godinama:

- Tata i brat su imali godine uspona i razdora. Nemam ja tu šta da dodam. Što se mene tiče, mogu reći samo to da neka ponašanja ne odobravam, pa taman da to radi moj tata, mama, brat ili drugarica. Ako smatram da nešto nije u redu, ne mogu da stanem iza toga. Nije mi se dopalo kako se brat ponašao prema mojim roditeljima. To je to. Ne bih da širim priču- zaključila je Ena Popov.