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Nakon što se Jovana Joksimović juče oprostila sa zaposlenima i podnela ostavku u Tanjugu na mesto direktora i glavnog urednika, na njeno mesto došla je Nikolina Rakić. Smenjena urednica RTS- a je sada novi glavni i odgovorni urednik Tanjuga.

Ona se oglasila i izjavila da dužnost direktora i glavnog i odgovornog urednika Tanjuga preuzima sa velikim poštovanjem prema istoriji i značaju institucije.

- Tanjug je mnogo više od medijskog imena. To je važan deo istorije novinarstva na ovim prostorima, institucija čije su vesti decenijama stizale do svetskih redakcija i čiji su novinari izveštavali o događajima koji su oblikovali našu istoriju. Ugled koji je građen decenijama ne može se podrazumevati, već se mora potvrđivati svakim danom, profesionalnim i savesnim odnosom prema poslu, kvalitetom informacija i poverenjem javnosti - , istakla je Nikolina Rakić u saopštenju.

1/4 Vidi galeriju Nikolina Rakić Foto: Printscreen/ Pink, Printscreen/ RTS

"Unapređenje kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja"

Nikolina Rakić je navela da je njena vizija Tanjug koji čuva ozbiljnost i pouzdanost agencijskog novinarstva, a istovremeno hrabro ulazi u novu medijsku eru.

- To podrazumeva unapređenje kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja, razvoj televizijskog programa, snažnije digitalno prisustvo i stvaranje novih informativnih formata prilagođenih generacijama koje vesti sve manje traže na tradicionalnim platformama. Posle gotovo decenije, završavam i svoje profesionalno poglavlje na Radio-televiziji Srbije. Odlazim zahvalna brojnim kolegama od kojih sam učila i sa kojima sam delila odgovornost prema javnosti.

Ne odlazim, međutim, sa uverenjem da je javni servis postao bolji time što se danas traži naklonost onih koji su godinama uveravali građane da on ne radi u njihovom interesu - istakla je Rakić.