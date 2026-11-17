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Roker i član žirija „Zvezda Granda“ Đorđe David pojavio se na snimanju popularnog muzičkog takmičenja, komentarisao je o Veljku Ražnatoviću, koji je izazvao burne reakcije javnosti nakon što je objavio da su u vrtiću njegovom sinu obukli suknjicu, ali i o paljenju automobila Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.

Đorđe nije imao dilemu na čijoj je strani.

– Apsolutno ga podržavam! Još kada je stavio sliku suknjice, isto bih reagovao, veruj mi na reč. Ali, ajde, reakcija roditelja, to mi je okej, nego su mi ove neke reakcije na društvenim mrežama nenormalne – rekao je Đorđe, a potom se osvrnuo na komentare u kojima se porodica Ražnatović optužuje za homofobiju.

– Ja sam kod Cece u kući, na slavama, žurkama, više upoznao homoseksualaca nego njene familije. Prema tome, ti prozivaš da je to porodica koja je homofobična. Ne da nema veze s mozgom, nego je to katastrofa kolika je neistina – izjavio je roker, iznoseći sopstvenu procenu.

David je naglasio da, prema njegovom mišljenju, treba razlikovati odnos prema seksualnoj orijentaciji drugih ljudi od prava roditelja da odlučuju o vaspitanju svoje dece.

– Seksualne opredeljenosti su stvar gde će svaki civilizovan čovek reći: „Okej, to je tvoj izbor i nema nikakvih problema.“ Ali to da ja kao roditelj na neke stvari reagujem i da ja kao roditelj smatram šta je za moje dete najbolje, to je već nešto potpuno drugo – objasnio je.

06:38 Đorđe David o Veljku Ražnatovići i paljenju džipa Priji i FilIpu Izvor: Kurir/S.Z.

„Da imam muško dete, reagovao bih isto“

Na pitanje da li smatra da je Veljko ipak preterao kada je odlučio da nezadovoljstvo javno iznese na društvenim mrežama, umesto da problem rešava neposredno sa zaposlenima u vrtiću, Đorđe je ponovo stao u njegovu odbranu.

– Ne, ja smatram da je to njegovo pravo, kao roditelja, da uradi, da to kaže. Znam dečka, znam ga kad je bio klinac, prema tome znam da je odgajan kao muškarac. I veruj mi, da imam muško dete, reagovao bih isto – bio je izričit roker.

Otkrio je da je i sam doživeo neprijatnu situaciju u predškolskoj ustanovi koju je pohađala njegova ćerka, ali nije želeo da govori o detaljima.

– Ja sam u jednoj situaciji, o kojoj neću pričati, vrlo eksplozivno reagovao kada je moja ćerka u pitanju, gde me je Ana smirivala. Isto je obdanište bilo u pitanju. Ali to nije bilo toliko drastično kao što je ovo – ispričao je.

– Postoje neke stvari preko kojih ne može da se pređe. Roditelj ima ekskluzivno pravo na to da o svom detetu vodi računa i vaspitava ga onako kako on misli da treba. Veljko je jedan uljudan momak, ozbiljan vitez, bavi se time čime se bavi, apsolutno ima ispravne stavove. Kao muškarac, kao čovek koji ima devojčicu od 12 godina, ja ga podržavam sto odsto – poručio je Đorđe.

Dodao je da se sa Svetlanom Cecom Ražnatović redovno čuje, ali da povodom ovog slučaja nisu vodili poseban razgovor.

– Ja se s Cecom čujem povodom milion stvari, smejemo se kao budale. Mi smo samo prokomentarisali da je reakcija tih ljudi na društvenim mrežama nenormalna – rekao je on.

1/4 Vidi galeriju Đorđe David Foto: Kurir/Z.S.

Progovorio i o zapaljenom džipu Prijovićeve

Đorđe se osvrnuo se i na incident u kojem je zapaljen luksuzni automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, istakavši da ne razume ljude koji se odlučuju na takve postupke.

– Pročitao sam. Meni te stvari zaista nisu jasne. Da li ljudi stvarno misle da će... Pazi, ne postoji savršen zločin. Svako ko napravi takvu stvar biće otkriven kad-tad. I znaće se zašto je to uradio. U današnjem svetu niko nije tikva bez korena. Svaka akcija ima reakciju – rekao je roker.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

On je naglasio da u ovakvim situacijama materijalna šteta nije ono što najviše pogađa porodicu, već osećaj straha za najbliže.

– To je vredna familija koja ozbiljno zarađuje, koja pravi ozbiljne koncerte, koja ima ozbiljnu produkciju. To nije problem džipa kao materijalnog momenta. Nije to ni varijanta da je neko uspeo nju da ponizi ili da je umanji kao nekoga ko je dobar pevač. To je jednostavno momenat gde se ubaciš u rikverc upravo zbog dece. Svi mi koji imamo decu, nama su deca centar. Sve što radimo u životu, od trenutka kada se ostvarimo kao roditelji, radimo zbog te dece – objasnio je.

Za kraj je poručio da je najvažnije da se utvrdi ko stoji iza incidenta, naglasivši da Aleksandru i Filipa ne poznaje kao ljude koji bi svojim ponašanjem izazivali sukobe.