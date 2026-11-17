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Novinarka i voditeljka Nikolina Rakić, koja je donedavno bila jedno od prepoznatljivih lica Jutarnjeg programa Radio-televizije Srbije, ponovo je dospela u centar pažnje nakon informacije da napušta javni servis i karijeru nastavlja u Tanjugu gde je zauzela poziciju direktorke i glavne urednice.

Iako je publika uglavnom poznaje iz televizijskog studija, iza nje su brojna reporterska iskustva, izveštavanja sa velikih međunarodnih događaja, ali i zanimljiv životni put koji je započela još tokom srednjoškolskih dana.

Rakićeva je od danas, 17.novembra 2026. godine postala deo Tanjuga nakon što je krajem oktobra razrešena uredničke funkcije na RTS-u. Ona je na Tanjugu zauzela mesto Jovane Joksimović.

Ko je Nikolina Rakić?

Nikolina Rakić rođena je 1995. godine u Trsteniku, gde je odrasla i završila srednju školu. Još kao devojčica pokazivala je interesovanje za televiziju i javni nastup, a zanimljivo je da je, pre nego što je odlučila da se posveti novinarstvu, razmišljala i o drugim profesijama, među kojima su bile farmacija, stomatologija i pravo.

Prelomni trenutak dogodio se tokom gimnazijskih dana, kada se prijavila na audiciju lokalne televizije u rodnom gradu. Dobila je priliku da stane pred kamere, a prvo televizijsko iskustvo bilo je dovoljno da shvati čime želi da se bavi.

1/4 Vidi galeriju Nikolina Rakić Foto: Printscreen/ Pink, Printscreen/ RTS

U jednom od ranijih intervjua otkrila je da je još kao devojčica sa dedom pratila skupštinske rasprave i smišljala sopstvene emisije u kojima su joj gosti bili drugari.

Nakon srednje škole upisala je Fakultet političkih nauka u Beogradu, na kojem je diplomirala 2018. godine.

Na RTS stigla kao studentkinja

Profesionalni put na javnom servisu započela je 2017. godine, kada je kao jedna od najboljih studentkinja Fakulteta političkih nauka dobila priliku da dođe na praksu.

Prvo radno iskustvo sticala je u redakciji emisije „Ovo je Srbija“, da bi potom prešla u ekipu koja priprema Dnevnik. Rad na terenu omogućio joj je da izveštava o različitim društvenim i političkim događajima, dok je vremenom sve češće dobijala priliku da se oproba i kao voditeljka.

Gledaoci su je najpre upoznali kroz vikend izdanja Jutarnjeg programa, a zatim je postala jedno od njegovih redovnih televizijskih lica. Njena karijera napredovala je i u uredničkom pravcu, pa je u februaru 2025. godine imenovana za urednicu programske celine „Regioni“, koja obuhvata Jutarnji program i Beogradsku hroniku.

Izveštavala iz Moskve, obišla Južnu Koreju

Iako je najveću prepoznatljivost stekla kao televizijska voditeljka, Nikolina je u više navrata isticala da joj je reporterski posao posebno drag.

Tokom dosadašnje karijere izveštavala je sa međunarodnih političkih i ekonomskih skupova, boravila iu Južnoj Koreji, a posebno iskustvo za nju predstavljalo je izveštavanje iz Moskve u vreme terorističkog napada u martu 2024. godine.

U ranijem razgovoru za medije ispričala je da se sa snimateljem zatekla u ruskoj prestonici drugim povodom, ali da su, nakon vesti o napadu, krenuli ka mestu događaja. Prisustvovala je izveštavanju u vanrednim okolnostima, dok su napadači još bili u bekstvu.

Među profesionalnim iskustvima koja su na nju ostavila dubok trag izdvojila je i razgovor sa majkom jednog od dečaka ubijenih u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“.

Više od deset godina trenirala košarku

Malo je poznato da je Nikolina, pre nego što je izgradila televizijsku karijeru, više od decenije trenirala košarku.

Foto: Printscreen/ RTS

Jednom prilikom, dok se u Rimu pripremala za televizijsko uključenje, grupa prolaznika dodala joj je košarkašku loptu, a ona je iz prvog pokušaja pogodila koš. Snimak tog trenutka privukao je pažnju na društvenim mrežama.

Iako je aktivno bavljenje košarkom završila kada je upisala fakultet, ljubav prema ovom sportu nije izgubila.

Otkrila kakva je privatno

Rakićeva je u intervjuima govorila i o svojim interesovanjima izvan televizijskog studija. Voli putovanja, knjige zasnovane na istinitim događajima i biografije poznatih ličnosti, a među željama joj je i usavršavanje stranih jezika.

Za sebe je rekla da je energična, komunikativna, emotivna, ali i istrajna u ostvarivanju ciljeva.

Govoreći o novinarstvu, svojevremeno je poručila:

– U ovom poslu nema mnogo mesta za strah od nepoznatog, svaki dan je nova lekcija i nova strana knjige.

Odlazak sa RTS-a i prelazak u Tanjug

Posle višegodišnjeg rada na javnom servisu, Nikolina se krajem oktobra ove godine našla među urednicima koji su razrešeni funkcija u okviru kadrovskih promena u Informativnom programu RTS-a.

U javnosti se ponovo pojavila 15. novembra, kada je gostovala u emisiji „Hit tvit“ na televiziji Pink, gde je govorila o dešavanjima na RTS-u i spiskovima zaposlenih koji su izazvali polemike.

Ubrzo zatim objavljena je informacija da profesionalni put nastavlja u Tanjugu, novo poglavlje u karijeri novinarke koja je od prvih televizijskih koraka u Trsteniku stigla do najgledanijih informativnih formata javnog servisa.