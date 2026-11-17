Slušaj vest

Starija ćerka legendarnog fudbalera Dragana Džajića, Sanja Džajić danas je položila poslaničku zakletvu na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine Srbije i započela novi mandat.

Iako je javnosti godinama bila poznata prvenstveno kao naslednica jedne od najvećih zvezda jugoslovenskog fudbala, Sanja je izgradila sopstvenu profesionalnu karijeru, školovala se u inostranstvu, a pre ulaska u politiku radila je i na beogradskom aerodromu.

Sanja je tim povodom na društvenim mrežama podelila tekst poslaničke zakletve, kojom se obavezala da će svoju dužnost obavljati savesno i u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

Ona je i u prethodnom sazivu bila narodna poslanica, a prvi mandat potvrđen joj je 6. februara 2024. godine. Ovoga puta izabrana je sa liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, na kojoj je zauzimala 85. mesto.

Ko je Sanja Džajić?

Sanja Džajić rođena je 1989. godine, kao starija ćerka Dragana Džajića i njegove supruge Branke. Odrasla je uz mlađu sestru Draganu, koja se svojevremeno bavila manekenstvom, a obe su odmalena bile izložene interesovanju javnosti zbog popularnosti svog oca.

1/7 Vidi galeriju Sanja Džajić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Vladimir Šporčić, Filip Plavčić, Printscreen/Instagram

Obrazovanje je sticala u Londonu, gde je završila osnovne i master studije. Pohađala je „London School of Commerce“, a po zanimanju je master ekonomista.

Pre nego što se posvetila politici, Sanja je radno iskustvo sticala na beogradskom Aerodromu „Nikola Tesla“, gde je, prema ranijim informacijama, najpre bila na praksi, a potom angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima.

U politički život aktivnije je ušla kao članica Srpske napredne stranke, a tokom prvog poslaničkog mandata bila je članica Odbora za evropske integracije, kao i Pododbora za omladinu. Obavljala je i dužnosti u drugim skupštinskim telima, među kojima je Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Frankofonije.

"Otac nije uticao na moju odluku da uđem u politiku"

Sanja je u intervjuu koji je dala u februaru 2024. godine govorila o odluci da započne političku karijeru, ali i o odnosu sa slavnim ocem.

- Moj otac nije uticao na odluku da uđem u politiku, iako jesmo politički istomišljenici - rekla je tada Džajićeva.

Foto: Vladimir Šporčić, Filip Plavčić

Objasnila je da joj je otac tokom odrastanja bio jedan od najvažnijih oslonaca, ali da je u porodičnom domu pre svega imao ulogu roditelja, a ne slavnog sportiste.

Istakla je i da je upravo od njega naučila koliko su važni rad, odgovornost i istrajnost, dok je o političkom angažmanu odlučila samostalno.

Udala se za biznismena

Sanja je godinama u braku sa biznismenom Vladimirom Vranješom, koji se retko pojavljuje u javnosti. Par ima dvojicu sinova, a o njihovom porodičnom životu ne zna se mnogo, budući da suprug Džajićeve uglavnom izbegava medijsku pažnju.

Njena mlađa sestra Dragana udata je za Miloša Ivanovića, rođenog brata nekadašnje teniserke Ane Ivanović, sa kojim ima sina.

Dragan Džajić je u više navrata govorio koliko mu znače ćerke i unuci, ne skrivajući da mu je porodica najveći oslonac.

Otkrila kako je izgledalo odrastanje u porodici Džajić

Sanja je u oktobru 2024. godine, gostujući u emisiji „U ringu“, govorila i o teškom periodu kroz koji je njena porodica prolazila kada je njen otac bio uhapšen.

Priznala je da je to događaj koji je duboko pogodio sve članove porodice, a posebno je istakla ulogu svoje majke Branke, koja je nastojala da ćerke zaštiti od pritiska javnosti.

Foto: Printscrean

Prema njenim rečima, u porodičnoj kući vladala je stroga disciplina, a školovanje je uvek bilo na prvom mestu.

- Njoj dugujem zahvalnost za sve - kazala je Sanja, govoreći o majci.

Otkrila je i da je nakon završetka fakulteta želela da što pre počne da radi i da joj je prva plata predstavljala poseban trenutak, jer je konačno mogla da raspolaže novcem koji je sama zaradila.

Ipak, vremenom je shvatila da kancelarijski posao nije ono čime želi trajno da se bavi, pa je odlučila da se oproba u politici.

Novi mandat u Narodnoj skupštini

Sanja Džajić je danas, 17. novembra, zajedno sa ostalim poslanicima novog saziva Narodne skupštine položila zakletvu, nakon potvrđivanja mandata.

U prethodnom sazivu bila je predstavnica poslaničke grupe okupljene oko Srpske napredne stranke, a na izborima 2026. ponovo se našla na listi koalicije predvođene SNS-om.

Sanja Džajić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ćerka Dragana Džajića tako nastavlja političku karijeru, dok njeno ime, osim uz porodičnu istoriju čuvenog fudbalera, već nekoliko godina stoji i na spisku narodnih poslanika Srbije.

1/4 Vidi galeriju Sanja Džajić Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić