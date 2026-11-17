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Lidija Vukićević jutros je prilikom dolaska u Skupštinu Srbije polivena jogurtom od strane Marije Radovanović, bivše sekretarice Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Poslanica SNS-a je na konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije došla u crno-belom kompletu, dok je preko imala kaput sa zanimljivim detaljem od krzna oko vrata.

Posebnu pažnju privukao je njen izbor aksesoara, pa je tako izabrala tašnu i naočare brenda “guči”.

U pitanju je vintidž kožni ceger crne boje, čija je cena oko 3.000 evra, dok su naočare istog brenda oko 800 dolara.

Nakon polivanja i ulaska u Skupštinu, vidno uznemirena glumica obratila se prisutnim medijima nakon lidera SNS-a Aleksandra Vučića. Glumica je odlučila da ne skida naočare, a kako joj je glas podrhtavao, pretpostavlja se da se i rasplakala.

1/4 Vidi galeriju Lidija Vukićević ispolivana jogurtom Foto: Ilija Ilić

Glumica je istakla da je uplašena za bezbednost poslanika, a ponašanje pristalica Studentske liste koji su se jutros okupili ispred Narodne skupštine ocenila je kao "primitivno".

- Jako se loše osećam zato što sam napadnuta od Srba. Ceo život i celu svoju karijeru sam posvetila Srbiji i našem narodu, da ih uveseljavam i dajem najbolje od sebe. Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas ispred Narodne skupštine ne možete da se osećate sigurno. Gde ćete onda? Ja sam došla i uz sve njihove neartikulisane prozivke prošla, nasmejala se i pružila pozdrav jer ljudi imaju pravo da misle drugačije. Međutim, ta količina primitivizma i prostakluka, jedno ponašanje za koje zaista nemam reči - rekla je Lidija, te dodala da su je prisutni vukli i čupali pre polivanja jogurtom.

- Prvo su počeli da me vuku otpozadi, čupaju za kosu, a onda i da me polivaju jogurtom. To je nedopustivo za bilo kog pojedinca, jer oni su slabi kad su pojedinci, a kada su u grupi onda su mnogo jaki. Nikad se neću složiti sa onim što rade, do kraja ću misliti ovako i neću se bojati, sa 30 litara jogurta da me poliju. Samo vas pitam, gde ide ova zemlja i ko će da upravlja ovom zemljom, kad narodni poslanik nije siguran ispred Narodne skupštine. Samo da kažem, od 50 i više policijaca koji su se nalazili ispred, niko nije reagovao, sram vas bilo - zaključila je glumica.