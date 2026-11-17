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Nakon nekoliko izuzetno stresnih dana i neizvesnosti koje su pratile prve trenutke nakon rođenja njihove naslednice, Anita Stanojlović i Luka Vujović konačno imaju razloga za osmeh.

Njihova ćerka Aleksija trenutno je pod nadzorom lekara, a Luka je sada podelio trenutak koji će, kako se čini, zauvek pamtiti.

Naime, ponosni otac objavio je fotografiju sa svojom devojčicom i otkrio da je tek sada prvi put imao priliku da je dodirne. Susret sa naslednicom izazvao je lavinu emocija, zbog čega je na društvenim mrežama napisao opširnu i veoma emotivnu poruku posvećenu njoj i Aniti.

- Danas sam prvi put dodirnuo svoju ćerku. Prvi put sam osetio njenu malu ručicu kako steže moj prst, kao da mi govori: 'Tata, tu sam.' A onda me je prvi put zagrlila… Tako mala, a uspela je da mi pruži osećaj koji ne može da se opiše nijednom rečju - započeo je Luka svoju objavu.

Nije krio da mu je ovaj trenutak promenio pogled na život, ističući da nijedan materijalni uspeh ne može da se meri sa srećom koju mu je donela ćerka.

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Printscreen Instagram

- Ne postoje pare, uspeh, slava niti bilo šta na ovom svetu što može da se uporedi sa ovim osećajem. Danas sam shvatio da se ceo moj svet nalazi u jednoj maloj ručici - poručio je Vujović.

Posebne reči uputio je i Aniti, kojoj se zahvalio na svemu kroz šta je prošla, ne skrivajući koliko je ponosan na nju i njihovu devojčicu.

- Hvala ti za svaku suzu, svaki strah, svaku neprospavanu noć i svu snagu koju si pokazala. Ponosan sam na tebe više nego što ćeš ikada moći da razumeš. Ponosan sam i na našu devojčicu koja je ulepšala naš svet - napisao je on.

Luka je iskoristio priliku i da obeća da će uvek biti uz svoju porodicu, a posebno ga raduje što će Aleksija uskoro upoznati svoja dva brata, Alekseja i Nou.

- Moje dve devojčice, moja snaga, moj razlog i moja najveća pobeda, jedva čekam da upozna svoja dva brata Alekseja i Nou. Tata te je čekao, a danas si mu jednim malim stiskom ruke pokazala da je čekanje vredelo čitavog života. Volim vas beskrajno - zaključio je emotivnu objavu.

Beba nakon rođenja imala poteškoće sa disanjem

Podsetimo, prvi dani nakon porođaja nisu protekli onako kako su Anita i Luka zamišljali. Njihova naslednica imala je probleme sa disanjem, zbog čega je medicinski tim odlučio da je smesti u inkubator i nastavi sa praćenjem njenog zdravstvenog stanja.

Luka je ranije za Blic govorio o zabrinutosti koju su osećali, ali je tada otkrio i da se stanje devojčice poboljšava.

- Beba je bolje, danas je super. Moram da ostane tamo. Ne može da bude pored Anite na intenzivnoj da prate sve, da se lepo adaptira na svet. Bile su male komplikacije. Inače, porođaj je prošao u savršenom redu, bitno da je beba sada dobro - rekao je tada Luka.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Printscrean, Instagram

Objasnio je i šta se dogodilo neposredno nakon rođenja, navodeći da se beba nagutala plodove vode, nakon čega je došlo do infekcije i potrebe za dodatnom kiseoničkom podrškom.

- Bebica se nagutala plodove vode i onda je došlo do neke infekcije male i morali su da daju kiseonik, ali bila je juče na nekom aparatiću koji pomaže. Danas više nije tako i dalje mora da bude tamo, dobija malo kiseonika, ali stručan tim je oko bebe tako da biće to sve kako treba - ispričao je Vujović.