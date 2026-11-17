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Svetlana Ceca Ražnatović danas se nije pojavila na snimanju „Zvezda Granda“ zbog, kako su rekle njene kolege, zdravstvenih razloga.

Ceca je prehlađena zbog čega nije mogla da se pridruži svojim kolegama u žiriju. Ko ju je zamenio, niko od prisutnih nije želeo da otkrije.

Dok se još nije znalo da će Ceca izostati sa sniamnja, njene kolege su davale izjave novinarima. Đorđe David razgovarao je o aktuelnim temama sa estrade, ali i o događajima koji su poslednjih dana privukli veliku pažnju javnosti.

Jedna od tema o kojoj je govorio odnosila se na Veljka Ražnatovića i njegovu reakciju povodom situacije u vrtiću koju je pokrenula peticija nakon što je njegov sin viđen u kostimu bubamare.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir, Printscreen

S Cecom nije pričao o kostimu bubamare

Đorđe je otkrio da sa Cecom nije razgovarao o ovom konkretnom događaju, iako su inače u redovnom kontaktu i često se čuju.

- Nisam se čuo povodom te situacije, ja se sa Cecom čujem povodom milion stvari i smejemo se kao budale, ali ovo što ti ja pričam to je tako. Društvene mreže su nas us**** neopevano, prvo globalno, a onda kod nas Srba kad se uzme da je prosečan IQ 90. Ne leti se sve što jede - rekao je muzičar.

Nije krio da podržava Veljkov stav i smatra da svaki roditelj ima pravo da reaguje kada smatra da je njegovo dete ugroženo.

- Ne, nije preterao, to je pravo njega kao roditelja da to kaže. Znam da je odgajan kao muškarac i verujte da imam muško dete reagovao bih isto. Veljko je jedan uljudan momak koji je jedan ozbiljan vitez. Ja njega podržavam skroz, apsolutno ima ispravne stavove. Kao muškarac i čovek koji ima devojčicu od 12 godina podržavam ga 100 posto - poručio je Đorđe.

Oglasio se i o paljenju automobila Aleksandre Prijović

Pevač se osvrnuo i na slučaj koji je uznemirio javnost, kada je zapaljen automobil Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića.

Đorđe smatra da odgovorni za ovakav postupak ne mogu zauvek ostati neotkriveni, te je istakao da je najvažnije utvrditi ko stoji iza incidenta i koji su bili njegovi motivi.

1/5 Vidi galeriju Đorđe David i Veljko Ražnatović Foto: Kurir/Z.S.

„Ne postoji savršen zločin i svako ko uradi takvu stvar biće otkriven kad tad i znaće se zašto je to uradio u današnjem svetu niko nije tikva bez korena, svaka akcija ima reakciju“, rekao je David.

Dodao je da ovakav događaj ne treba posmatrati samo kroz materijalnu vrednost uništenog automobila, već pre svega kroz strah koji ovakve situacije mogu izazvati kod roditelja.

„To nije problem džipa kao materijalnog momenta, nije ni varijanta da je nju neko uspeo da ponizi i smanji nju kao pevača, to je jednostavno momenat gde se ubaciš u rikverc zbog dece. Sve što radimo u životu od kad postanemo roditelji radimo zbog dece, tako da postoji ta vrsta straha, a drugo samo je važno pronaći ko je to uradio“, zaključio je muzičar.