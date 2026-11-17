Slušaj vest

Uoči snimanja emisije "Zvezde Granda", ekipa Kurira srela se sa Sanjom Vučić koja je dala svoj osvrt na situaciju u kojoj se nedavno našao Veljko Ražnatović, kada je njegova supruga u vrtiću zatekla sina obučenog u bubamara suknjicu.

Iako je ovaj slučaj izazvao brojne reakcije, te su mnogi sa estrade pružili podršku Ražnatoviću, pevačica smatra da nikakva šteta nije načinjena.

- Kao neko ko nema decu, nije moje da komentarišem, ali iz moje perspektive mislim da nije načinjena nikakva šteta - rekla je ona, pa je na pitanje da li je Veljko preterao, odgovorila:

- To su njegovi stavovi. Možda ne bih tako. To je njegovo pravo.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekla:

01:32 Sanja Vučić: Ne verujem da bih reagovala kao Veljko ali dobro to je njegov stav Izvor: Kurir/S.Z.

Veljkova reakcija zbog suknjice

Podsetimo, Veljko je otkrio da je njegova supruga Bogdana prilikom dolaska u vrtić zatekla dečaka u kostimu bubamare, za koji je on smatrao da zapravo predstavlja žensku suknju. Ovaj prizor izazvao je njegovu reakciju, a posebno ga je pogodilo objašnjenje koje su, prema njegovim rečima, dobili od zaposlenih u ustanovi.

- Dobar dan. Ja ne pravim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i za Srbiju generalno, kao i za hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da je moja žena došla u vrtić i da je našem najmlađem sinu navučen "kostim“ bubamare, koji je zapravo ženska suknja - započeo je Veljko.

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

Kako je dalje objasnio, kada su pitali zbog čega je dečaku dat takav kostim, dobili su odgovor da su svi kostimi dostupni deci i da svako može da izabere šta želi.

- Kada smo pitali zašto je to tako, rekli su nam da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam pitao da li tu postoji vaspitač koji može da objasni detetu: "Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško“, odnosno da li se pravi takva razlika. Oni su rekli da je to po novom pravilniku sve u redu i da nemaju pravo da prave takvu razliku. Dodali su i da, ako mi želimo tako da postupamo, moramo da promenimo vrtić - ispričao je Ražnatović.

Veljko je potom otkrio i da je upravo zbog ovakvih stvari koje se dešavaju u gradu, odlučio da se preseli na selo, gde, kako kaže, želi da svoju porodicu sačuva od pojava sa kojima se ne slaže.

- To je jedan od razloga zbog kojih sam ja na selu, da bih se spasio ovih stvari. Tako da, pazite se i čuvajte svoju decu - poručio je Veljko.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

BONUS video: