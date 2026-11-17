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Od muzičke scene do glamurozne modne piste na Floridi! Atraktivna pevačica Gabrijela Pejčev našla se u potpuno drugačijoj ulozi, i to ni manje ni više nego u čuvenom Mar-a-Lagu, luksuznom imanju Donalda Trampa na Floridi.

Mikrofon zamenila modnom pistom

Gabrijela je ovoga puta mikrofon zamenila modnom pistom i ponela kreaciju svoje prijateljice, kojoj je želela da pruži podršku na poseban način.

Poznata po svom atraktivnom izgledu, harizmi i upečatljivom stilu, pevačica je pokazala da se podjednako dobro snalazi i u svetu mode.

1/7 Vidi galeriju Gabrijela Pejčev u Mar-a-Lagu Foto: Privatna arhiva



Iako je njen dolazak na prestižnu lokaciju bio vezan za prijateljstvo i podršku, Gabrijela je svojim pojavljivanjem pokazala da za nju nema granica kada su u pitanju novi izazovi.

Dok mnogi sanjaju o tome da posete čuveni Mar-a-Lago, Gabrijela je tamo dobila priliku da se oproba i kao model!

Ovim nesvakidašnjim iskustvom pevačica je svojoj karijeri dodala još jednu zanimljivu epizodu, a ostaje da vidimo da li će je publika ubuduće češće gledati i na modnim pistama.

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