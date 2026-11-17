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PevačicaKatarina Živković proteklog vikenda održala je nastup u jednom od najpopularnijih klubova u Leskovcu, a ovo veče za nju je imalo poseban značaj.

Naime, Kaća je nakon dve decenije karijere prvi put nastupila u svom rodnom gradu, pred svojim sugrađanima, zbog čega nije krila emocije, ali ni ogromnu tremu koju je osećala pre izlaska na scenu.

Među prisutnima su bili i članovi njene porodice, rodbina i prijatelji, a posebnu podršku pružila joj je majka, koja je zajedno sa najbližima došla da uživa u ćerkinom nastupu.

Katarina se tokom večeri obratila publici i priznala da je dugo maštala o trenutku kada će zapevati pred svojim Leskovčanima.

1/6 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Privatna arhiva

- Nikada do sada nisam nastupala u Leskovcu i ovo je prvi put. Imala sam ogromnu tremu i osećala veliku odgovornost, ali onog trenutka kada sam ugledala publiku, odmah mi je laknulo. Svi ste bili toliko euforični! Dugo sam zamišljala kako će izgledati kada budem pevala pred svojim sugrađanima i mnogo sam srećna što sada sa vama imam jednu ovako lepu uspomenu – poručila je Kaća okupljenima.

Ipak, najemotivniji trenutak večeri usledio je kada je pevačica odlučila da jednu pesmu posveti svom pokojnom ocu.

Naime, iako su uz nju te večeri bili majka, rodbina i prijatelji, Katarina je priznala da joj za potpunu sreću nedostaje samo jedna osoba.

- Ovu pesmu posvećujem jedinoj osobi koja mi fali večeras i koja mi najviše nedostaje, a to je moj otac – rekla je Katarina, nakon čega je zapevala numeru „Ružo rumena“ koja je bila omiljena pesma njenog pokojnog oca.

01:55 Katarina Živković Izvor: Privatna arhiva

Tako je veče koje je za Katarinu predstavljalo ostvarenje jedne dugogodišnje želje dobilo i posebno emotivnu notu, a prvi nastup u rodnom Leskovcu ostaće joj u sećanju ne samo zbog susreta sa sugrađanima već i zbog dirljive posvete ocu koji više nije među živima.