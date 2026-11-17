Slušaj vest

Ekipa Kurira srela je Milana Mitrovića kada je stigao na snimanje emisije "Zvezde Granda", pa smo sa njim popričali o aktuelnim temama, izmeđo ostalog i o slučaju bubamara suknjice. Domaća javnost danima bruji o tome, nakon što je Veljko Ražnatović istakao nezadovoljstvo zbog toga što je njegova supruga u vrtiču zatekla sina obučenog u suknju, u kostimu bubamare.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Ja sam striktno protiv toga"

- Ne radi se o kostimu bubamare, radi se o tome da je dečak nosio suknjicu. Ja sam striktno protiv toga. Smatram da to nema nikakvog smisla. Vidim da neki pričaju, pa deca imaju pravo, deca imaju pravo i da gurnu prst u struju pa roditelji pričaju o tome. Mislim da roditelji treba da povedu računa, bar dok deca ne porastu da imaju pravo izbora, dok budu punoletni. Ne radi se o kostimu bubamare, nego o suknjici koja je obučena dečaku - istakao je on i dodao:

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao:

02:01 Milan Mitrović oštro protiv toga da dečaci nose suknjice Izvor: Kurir/S.Z.

"Vaspitač ima pravo da..."

- Sve i da je dete samo izabralo, valjda taj vaspitač ima pravo da kaže da suknjica nije za dečaka. Videli ste, postoji kostim bubamare gde dečak nosi crne pantalone, što je kul. Da dečak nosi suknjicu, sve i da je sam izabrao, dečak od dve godine ne ume da napravi izbor sa nekim rezonom realnim, njemu je ta vaspitačica dozvolila da nosi suknjicu, što po meni nije uredu.

Milan Mitorivć kratko se osvrnuo i na napade na estradu, te istakao da po njegovom mišljenju to nije normalno.

- To će policija da rešava. Mislim da to nije normalno, ne znam razloge zaista, imaju nadležni organi koji se bave tim stvarima.

BONUS video: