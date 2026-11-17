Osim što je otac Sanje Džajić koja je danas položila poslaničku zakletvu na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine Srbije i započela novi mandat, Dragan Džajić ima i mlađu ćerku Draganu Džajić koju poznajemo kao TV lice još od 2023. godine.

Dragana Džajić je novo lice RTS Foto: Nikola Ristić RTS

S obzirom na to da je Dragana ćerka fudbalske legende bivše Jugoslavije Dragana Džajića, nije iznenađenje što je televizijsku karijeru usmerila ka svetu sporta, radeći kao sportski novinar i urednik na jednoj domaćoj televiziji.

Rođena je 1992. godine, a pre novinarstva, bavila se manekenstvom, bila je model, modna dizajnerka i nekadašnji marketing menadžer u kompaniji "Cepter" u Monte Karlu.

Školovanje

Po završetku francuske srednje škole, Dragana Džajić završila je FON, a potom je napustila Srbiju i školovanje nastavila u Monaku, tačnije na master studijama na odseku za hotelijerstvo, a tokom života u Beogradu završila je baletsku školu "Lujo Davičo" i muzičku školu, odsek klavir.

Dragana je od jula ove godine deo Sportske redakcije Radio-televizije Srbije, a osim toga godinama je u skladnom braku sa bratom bivše teniserke Ane Ivanović, Milošem Ivanovićem kome je sudbonosna "da" izgovorila 2019. godine u Hramu Svetog Save, a par je zatim dobio sina Vida. Kako je govorila za medije, sa Anom Ivanović je u sjajnim odnosima i često dele majčinske savete.

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Iako privatni život uglavnom čuvaju daleko od očiju javnosti, Dragana i Miloš s vremena na vreme sa pratiocima na mrežama podele poneki detalj porodične idile.

Ipak, Dragana se u javnosti se predstavlja prezimenom svog oca, o čemu je svojevremeno otvoreno i govorila:

O prezimenu

- Ja sam Dragana Džajić Ivanović. Iako je moj otac oduvek govorio da je želeo žensku decu, mislim da mu je sada žao što nema muškog potomka, koji bi nasledio prezime i nastavio lozu. Potrudila sam da se da ispoštujem i tatu i supruga, pa sam muževljeve samo dodala.

1/7 Vidi galeriju Dragan Džajić Foto: F.k. Crvena zvezda, Marko Karović, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Ne mogu da pobegnem od toga ko su mi roditelji"

S obzirom na to da je dete slavnih roditelja, nisu je zaobišle predrasude, pa je jednom prilikom priznala sa čim se susreće, istakavši da ljudi imaju veći fokus na njen izgled i poreklo, umesto na njen lični put i samostalne izbore:

- Generalno, ljudi su usredsređeni na moj izgled i na to čija sam ćerka ili supruga, a ne na ono što radim. Ne mogu da pobegnem od toga ko su mi roditelji, niti želim da krijem ili da sramežljivo govorim o tome. Ali pored toga, smatram da nisam ni površna ni prazna i da sam mnogo zanimljivija od svega što se dovodi u prvi plan, samo je to verovatno javnosti interesantnije. Prijatelji me opisuju kao duhovitu i zabavnu osobu.

"Više su pomagali drugima nego meni i sestri"

1/8 Vidi galeriju Dragana i Sanja Džajić Foto: Nikola Ristić RTS, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Antonio Anhel/ATA Images, Printscreen/Instagram

O svojim roditeljima uvek je imala samo reči hvale, ali, kako je sama svojevremeno govorila za Informer, oni su više pomagali drugima nego njoj i sestri:

- Moji roditelji su veoma poštovani ljudi i mnogo toga sam naučila od njih. Nikad mi to nije smetalo, ali morala sam dodatno da se trudim i vodim više računa o svemu nego drugi, kako moje zasluge ne bi pripisivali njima, već meni. Mislim da su više pomagali drugima nego sestri i meni, da bismo naučile šta je život.

Neizmerno želela dete

Borba za potomstvo je pitanje koje muči mnoge mlade parove u našoj državi. Ni javne ličnosti nisu pošteđene ovih muka, a u cilju pružanja podrške onima koji kroz slično prolaze, neretko govore o svom iskustvu - isto je učinila i Dragana Džajić, potpuno iskreno i bez zadrške:

- Neizmerno sam želela dete, a vrlo teško sam ga dobila. Uprkos negativnim predikcijama lekara, verovala sam da ću postati majka i zato mi je svaki trenutak sa sinom dragocen. Istinski sam zahvalna i svoj život sam posvetila njemu. Prijatelji me često kritikuju da previše vremena provodim sa detetom, ali to je zbog naše posebne povezanosti i muke kroz koju sam prošla da bih ga dobila.

1/8 Vidi galeriju Dragana Džajić Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Doktor joj rekao da neće imati decu

Jednom prilikom se i prisetila anegdota iz detinjstva, ali i iskreno govorila o borbi za potomstvo i momentu kada su joj doktori saopštili da nikada neće moći da postane majka.

- Imala sam jednu situaciju gde je jako poznati doktor, mislim da je čak i član Svetske zdravstvene organizacije, dakle među najboljima, na najvišim nivoima, rekao da ja ne mogu da ostanem u drugom stanju. Pitala sam ga odmah, nemoguće je da baš nikako ne mogu. Da li mogu makar vantelesnom? Na to mi je rekao: "Ma, kakvi... Ne. Jedini način da se osetite kao majke, jeste da usvojite dete". U tom momentu, ja sam imala 23, 24 godine i počela sam da plačem, bio je vrlo hladan - započela je Dragana Džajić.

Cenjeni lekar je potom upitao zbog čega plače.

- "Što plačete? Dete kada jednom krene da živi sa Vama, počeće i da liči na Vas". Nisam mogla da verujem šta čujem. Predivna je stvar usvojiti dete. To je oličenje humanog dela i podržavam svakoga ko želi tako nešto da uradi, to je najlepša moguća stvar. No, ja vam to govorim iz ugla jedne devojke od tadašnjih 23, 24 godine, koja nije želela da to baš tako čuje. Moglo je to da se kaže na drugačiji način i mnogo blaži. Plakala sam, teško mi je bilo da to zamislim. Zašto svi mogu, svima uspe, a ja ne mogu? Jako sam želela to - rekla je ona podkastu "Beležnica duše".

Foto: LJILJANA STANIŠIĆ

Najveće želje ponekad se ostvare i to onda kada se sve čini da za njih više nema nade, a o tome svedoči i Draganina priča. Uprkos teškim prognozama i izazovima kroz koje je prošla, Dragana je ostvarila svoju najveću želju, postala je majka, a uz to uspešno gradi i profesionalnu karijeru. Njen otac Dragan Džajić svakako ima razloga da bude ponosan na životni put, rad i izbore svojih naslednica.

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