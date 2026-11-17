Pevačica Tijana Stojić objavila je danas novu pesmu „Skupo naplatio“, za koju je sama napisala muziku i tekst. Numera je nastala pre par godina, a spot je snimila na jednoj atraktivnoj lokaciji na Fruškoj gori.

Kako je otkrila, proces nastanka pesme nije bio jednostavan, budući da joj je trebalo vremena da prvobitnu ideju pretoči u zaokruženu muzičku celinu. Ipak, osećala je da ne treba da odustane od nje, zbog čega joj se više puta vraćala dok nije bila zadovoljna konačnim rezultatom.

- Pesma je nastala još pre nekoliko godina. Pisala sam je u nekoliko navrata, jer sam imala određenu zamisao koju sam prenela na papir, ali nisam odmah uspela da je zaokružim. Pomalo sam se i mučila sa njom, ali mi nešto jednostavno nije dalo mira da je ostavim nedovršenu. Imala sam osećaj da moram da je privedem kraju. Tokom pisanja često su mi se vraćala sećanja na Frušku goru i jednu posebnu lokaciju koju sam posetila pre nekoliko godina. Ništa ne radim na silu, kod mene se stvari uglavnom dešavaju spontano, pa je tako bilo i ovog puta. Na kraju smo odlučili da odemo u Frušku goru i tamo snimimo spot, što smo uspeli da realizujemo za svega nekoliko dana – ispričala je pevačica za domaće medije.

1/6 Vidi galeriju Tijana Stojić nekad i sad Foto: Printscrean, Printskrin

Inače, "Skupo naplatio" je sedma pesma na kojoj se Tijana Stojić potpisuje kao autor, a novim izdanjem nastavlja da gradi svoju karijeru i kroz autorski rad.

Imala sopstveni rijaliti koji su gledali milioni

Tijana Stojić važila je za jednu od zapaženijih pevačica domaće estrade početkom prošle decenije, a veliku popularnost donela joj je pesma „Pocrveneo“. U periodu od 2010. do 2015. godine često je bila u centru pažnje javnosti, a imala je i televizijski projekat kakav je retko koja pevačica sa ovih prostora imala – sopstveni rijaliti program.

Naime, Tijana je bila glavna zvezda šou-programa „Sladak život“, koji se 2014. godine emitovao na televiziji B92, koja je i tada imala nacionalnu frekvenciju. Iza ovog projekta stajala je poznata produkcija, a emisija se prikazivala svakodnevno u udarnom terminu i, prema tadašnjim navodima, beležila gledanost od čak dva miliona ljudi po epizodi.

Foto: youtube Tijana Stojić / sv_productionstudio

Za razliku od formata koji su danas dominantni na televiziji, „Sladak život“ publici je pružao uvid u svakodnevicu jedne popularne pevačice. Gledaoci su mogli da prate njene pripreme za nastupe, dešavanja u muzičkom studiju, odlaske u kozmetičke i frizerske salone, ali i privatne trenutke iz njenog doma.

Kamere su beležile i telefonske razgovore sa članovima porodice, dogovore sa menadžerom, organizaciju nastupa i brojne druge situacije iz njenog života, pa je publika imala priliku da vidi kako izgleda svakodnevica pevačice koja je tada bila veoma tražena na estradi. Stojićeva se nedavno prisetila ovog televizijskog iskustva i priznala da joj je ogromna popularnost koju je stekla nakon emitovanja rijalitija u velikoj meri promenila život. Kako je objasnila, više nije mogla da obavlja svakodnevne aktivnosti, a da joj ljudi ne prilaze.

- To je bilo pre 12 godina, sećam se da su bile neverovatne brojke kada je gledanost u pitanju. Nakon tog rijalitija nisam mogla normalno da funkcionišem na ulici. Ja sam navikla da sama idem u nabavku, na pijacu, kod frizera – živela sam potpuno normalno, ali posle tog rijalitija popularnost je baš porasla. Ljudi su mi konstantno prilazili da se slikaju, da nešto pitaju. To je bilo nešto potpuno drugačije nego današnji rijaliti programi, ma ne može ni da se poredi – kazala je ona nedavno za domaće medije.

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