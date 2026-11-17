Nakon što je godinu dana vredno radio na novim pesmama, Filip Mitrović je večeras organizovao promociju svog almuba pod simboličnim nazivom "33", a iza toga krije se i njegova priča. Kako je sam istakao, ideje i tekstovi su nastali iz raznih emocija sa kojima se nosio.

Na promociji albuma ekipa Kurira je srela i dobro poznata lica sa estrade, među kojima je bio i Jovan Pantić, bivši dečko Maje Ognjenović, kog je Mitrović predstavio kao svog novog menadžera. Ovo je ujedno i prvo Jovanovo javno pojavljivanje nakon raskida sa proslavljenom odbojkašicom.

Prvo smo razgovarali sa Filipom koji je pred našim kamerama govorio o kompletnom procesu nastajanja njegove muzike.

Oslobađanje od emocija

- 33 obuhvata kompletan period sazrevanja, što mentalnog, fizičkog... u svakom smislu. Vezan je za moje duhovno i emotivno stanje kroz koje sam prolazio u izvesnom periodu, oslobađajući se od nekih emocija, ljudi, situacija i vraćajući se sebi u izvornom obliku. Osećam se kao da sam, potpuno go izašao ovde i dajem vam svaki deo sebe koji možete da vidite iz svakog ugla.

- Većinu pesama sam ja napisao, pa je svaki sith morao da se dogodi u nekom delu mene i mnoge pesme su izašle kao rezultat ljubavi, razočaranja, frustracije...

Filip nam je ispričao i da nikada ne bi pisao tekstove za narodnjake, kako je kazao, kafane ga ne inspirišu.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao, a otkrio je i da li je bilo suza tokom stvaralačkog procesa:

05:40 Filip Mitrovic promovise novi album Izvor: Kurir

"Upoznajte mog novog menadžera"

Dok su pozirali pred okupljenim medijima, Filip Mitrović je predstavio Jovana Pantića kao svog novog menadžera. Jovan Pantić se u poslednjem periodu našao u centru pažnje javnosti zbog emotivne veze sa proslavljenom odbojkašicom Majom Ognjenović. Ipak, njihova romansa nije dugo potrajala, a vest o raskidu privukla je veliku pažnju.

Evo kako su izgledali:

00:15 Filip Mitrović i Jovan Pantić Jokarica Izvor: Kurir

Tu je i Angelina

Pevačica Angelina pozirala je sa Filipom pred našim kamerama, a na promociji se pojavila u elegantnom modernom izdanju:

00:06 Filip Mitrović i Angelina Izvor: Kurir

Kaja "ukrala" šou

Kaja Ostojić je na samom dolasku na promociju prokupila sve poglede i dobila brojne komplimente, a autfitom je, kao i uvek zadala domaći zadatak.

Pogledajte kako je izgledala:

00:15 Kaja Ostojić došla da podrži Filipa Mitrovića Izvor: MONDO

BONUS video: