BIVŠI DEČKO MAJE OGNJENOVIĆ JE MENADŽER MITROVIĆU? Jokarica prvi put u javnosti nakon raskida: Evo ko je sve došao kod Filipa na promociju albuma
- Filip Mitrović je promovisao album '33', koji opisuje kao ličnu priču o sazrevanju, emocijama i oslobađanju od ljudi i situacija.
- Na promociji je prvi put u javnosti nakon raskida viđen Jovan Pantić, kog je Mitrović predstavio kao svog novog menadžera.
Nakon što je godinu dana vredno radio na novim pesmama, Filip Mitrović je večeras organizovao promociju svog almuba pod simboličnim nazivom "33", a iza toga krije se i njegova priča. Kako je sam istakao, ideje i tekstovi su nastali iz raznih emocija sa kojima se nosio.
Na promociji albuma ekipa Kurira je srela i dobro poznata lica sa estrade, među kojima je bio i Jovan Pantić, bivši dečko Maje Ognjenović, kog je Mitrović predstavio kao svog novog menadžera. Ovo je ujedno i prvo Jovanovo javno pojavljivanje nakon raskida sa proslavljenom odbojkašicom.
Prvo smo razgovarali sa Filipom koji je pred našim kamerama govorio o kompletnom procesu nastajanja njegove muzike.
Oslobađanje od emocija
- 33 obuhvata kompletan period sazrevanja, što mentalnog, fizičkog... u svakom smislu. Vezan je za moje duhovno i emotivno stanje kroz koje sam prolazio u izvesnom periodu, oslobađajući se od nekih emocija, ljudi, situacija i vraćajući se sebi u izvornom obliku. Osećam se kao da sam, potpuno go izašao ovde i dajem vam svaki deo sebe koji možete da vidite iz svakog ugla.
- Većinu pesama sam ja napisao, pa je svaki sith morao da se dogodi u nekom delu mene i mnoge pesme su izašle kao rezultat ljubavi, razočaranja, frustracije...
Filip nam je ispričao i da nikada ne bi pisao tekstove za narodnjake, kako je kazao, kafane ga ne inspirišu.
U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao, a otkrio je i da li je bilo suza tokom stvaralačkog procesa:
"Upoznajte mog novog menadžera"
Dok su pozirali pred okupljenim medijima, Filip Mitrović je predstavio Jovana Pantića kao svog novog menadžera. Jovan Pantić se u poslednjem periodu našao u centru pažnje javnosti zbog emotivne veze sa proslavljenom odbojkašicom Majom Ognjenović. Ipak, njihova romansa nije dugo potrajala, a vest o raskidu privukla je veliku pažnju.
Evo kako su izgledali:
Tu je i Angelina
Pevačica Angelina pozirala je sa Filipom pred našim kamerama, a na promociji se pojavila u elegantnom modernom izdanju:
Kaja "ukrala" šou
Kaja Ostojić je na samom dolasku na promociju prokupila sve poglede i dobila brojne komplimente, a autfitom je, kao i uvek zadala domaći zadatak.
Pogledajte kako je izgledala:
BONUS video: