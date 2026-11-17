Emina Jahović rešila je da progovori o svom privatnom i poslovnom životu, ali se dotakla i drame koja poslednjih meseci trese Tursku.

Supruga Emininog bivšeg partnera Mustafe Sandala, Melis Sutšurup, našla se u centru pažnje nakon što je optužena za proneveru gotovo 200 miliona evra iz likvidacionih fondova. Emina se sada prvi put oglasila ovim povodom i otkrila da li je čitava situacija na bilo koji način uticala na njenu porodicu.

"Mustafa nema veze sa tim"

1/8 Vidi galeriju Emina i Mustafa Sandal Foto: Dragan Kadić, Instagram

- To su neke stvari sa kojima ni on nema veze, zaista. Znam da se o tome puno piše, ali se sada vode sudski procesi, a ja nisam toliko upućena u ceo slučaj, jer me to iskreno i ne zanima, niti je moja stvar. Znam da on nema neke veze sa tim, a mi kao porodica nemamo posledica zbog toga- rekla je Emina za "Blic".

Stariji sin se preselio kod oca

Emina je prvi put otvoreno govorila o operaciji nosa i priznala da je njena majka bila veliki protivnik toga. Pevačica je otkrila i detalje iz života njene dece. Stariji sin se preselio za London kod Mustafe, a ova životna situacija Eminu je duboko potresla.

1/8 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Prinskrin Instagram, Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

O razvodu

Govoreći nedavno o iskustvu razvoda od Mustafe Sandala, sa kojim je bila u dugogodišnjem braku, pevačica je naglasila da borba za brak uvek treba da bude prioritet ukoliko postoji šansa za spas:

- Žena treba dobro da razmisli pre nego što se razvede, da tri puta meri, a jednom seče. Nekada je razvod zaista neophodan, a to je slučaj kada ste sigurni da se zbog te odluke više nikada nećete pokajati. Svakako, treba dobro razmisliti, jer je trava uvek zelenija u tuđem dvorištu. Ako nešto može da se spasi, treba ga spasavati. Na braku treba raditi, pogotovo ako u odnosu ima dece. Razvod je najlakši na papiru, a sve ostalo je mnogo kompleksnije - rekla je ona tada za Story.

Ništa od upoznavanja Mustafine supruge

Emina se dotakla i odnosa prema bivšem suprugu, otkrivši zbog čega nikada nije upoznala njegovu novu izabranicu:

- Apsolutno nemam želju. Da je imam, verovatno bi se to i desilo - zaključila je ona.

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