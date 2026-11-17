Legendarni Slavko Banjac okupio je brojne poznate lilčnosti na svom koncertu u MTS dvorani. Pre povratka na scenu 2021. godine, nije pevao više od dve decenije, a večeras se odužio svojoj publici spektaklom o kom će se dugo pričati.

Pred početak koncerta, Slavko je odvojio vreme za okupljene medije među kojima je bio i Kurir i otkrio koliko mu je parnterka Dunja značila u pripremama za koncert, koja je ujedno bila i producentkinja:

"Olakšala mi je život"

- Ne znam da li sam imao nekada ovakvu kampanju. I taj momenat je jako bitan, to znamo, ali mi je u svemu, onako svesrdno, pomogla Dunja, tako da mi je olakšala život - rekao je, a na pitanje da li joj je poslušan, odgovorio je:

Pa jesam. Mislim, ono što mogu, zaista. I veliko i malo, nije, nije bitno. Ali vrlo rado.

Uprkos dugogodišnjoj karijeri, otkrio je da ima tremu:

- Imam tremu i uvek sam je imao. Sad, šta je to, trema ili odgovornost ili uzbuđenost...

Ipak, večeras za pesmu "Ja imam nekog, a ti si sam", neće biti ženskog vokala, te ono što je mnoge iznenadilo jeste to što se Vesna Zmijanac neće pojaviti na koncertu, s obzirom na to da su bili bliski saradnici, a dugo se spekulisalo i da je između njih postojalo nešto više od prijateljstva i poslovne saranje.

U videu ipsod pogledajte šta je sve rekao:

06:46 Slavko Banajc intervju pred koncert Izvor: Kurir

Pred početak koncerta sreli smo i Dunju, partnerku Slavka Banjca:

00:07 Duda, pertnerka Slavka Banjca Izvor: Kurir

Jelena Vučković stigla među prvima

Među prvima sa kojima je ekipa Kurira razgovarala bila je Jelena Vučković, koja je pred našim kamerama otkrila da je njena majka Goca Božinovska bila pozvana večeras, ali ipak, nije mogla da dođe.

Jelena je bila iznenađenja što Vesna Zmijanac večeras nije ovde, ali je takođe istakla svoje veliko poštovanje prema Slavku.

- Možda je zauzeta. Mislila sam da će doći - rekla je Jelena.

U videu ispod pogledajte šta je još rekla:

07:08 Jelena Vuckovic Izvor: Kurir

Čeda Jovanović i Aca Kos u dobrom raspoloženju

Na koncertu smo sreli Čedu Jovanovića i Acu Kosa, koji su bili odlično raspoloženi i nisu skidali osmeh sa lica.

Kod nas je svaki dan žurka, pa smo i večeras došli da ispoštujemo - rekao je Kos.

Tom prilikom otkrili su i koja im je omiljena pesma, a kako su priznali, najradije slušaju numeru "Daleko negde ko zna gde".

1/4 Vidi galeriju Aca Kos i Čeda Jovanović na koncertu Slavka Banjca Foto: Kurir

Braća Rokvić stigla kod Slavka

Naša ekiša uhvatila braću Rokvić dok su sedeli u krcatoj MTS dvorani čekajući da počne koncert.

00:13 Braća Rokvić Izvor: Kurir

Tu je i Boris Režak

00:13 Boris Rezak na koncertu Izvor: Kurir

Počeo koncert

Koncert Slavka Banjca počeo je u sjajnoj atmosferi, a pevač je već na samom početku napravio pravi spektakl, započevši nastup iz publike, što je izazvalo oduševljenje prisutnih. Publika je od prvih taktova uživala u dobro poznatim hitovima, a veče je dodatno ulepšao specijalni gost Dženan Lončarević, koji je izlaskom na scenu izazvao ovacije.

02:12 Slavko Banjac koncert Izvor: Kurir

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