"NE VOZIM DOBAR AUTO, NEMAJU ŠTA DA UNIŠTE" Jelena Vučković o Prijovićki i zapaljenom džipu: Više nismo u kontaktu
Jelena Vučković se pojavila na koncertu Slavka Banjca i tom prilikom je razgovarala sa okupljenim medijskim ekipama, među kojima je bio i Kurir, te se osvrnula na zapaljen džip Aleksandre Prijović.
Jelena je otkrila je da je sa koleginicom ranije bila u kontaktu, ali to sada nije slučaj. Ipak, priznala je da se zaista potresle:
"Ne vozim dobar auto, nemaju šta da unište"
- S Aleksandrom Prijović nisam u kontaktu, nekad jesmo bile, svako je otišao svojim putem, Bože moj... Videla sam šta se desilo Filipu i njoj, to je strašno. Ja ne vozim tako dobar auto, nemaju šta da unište... Malo da se našalim, ali stvarno, to je jezivo. Ovo što se desilo Aleksandri, Urošu, zaista sam se kao kolega potresla - istakla je Gocina naslednica.
U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekla:
"Dolazi novo vreme"
Osim toga, Jelena je govorila i o haosu koji je usledio nakon što je Veljko Ražnatović otkrio da je njegovom sinu u vrtiću obučena bubamara suknjica.
Govoreći o tom slučaju, Jelena je dala svoj sud, istakavši da dolazi novo vreme:
- Čula sam za priču oko Veljka Ražnatovića i bubamare, da, došlo je neko čudno vreme, ne znam. Svako ima pravo da bira vrtić, ne kažem da mi se to sviđa, ali ako nisam zadovoljna ispisala bih dete i to je to. Tako bih to rešila, to je to. Dolazi neko novo vreme i kod nas, to je neminovno - rekla je Jelena.
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