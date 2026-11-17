Jelena Vučković se pojavila na koncertu Slavka Banjca i tom prilikom je razgovarala sa okupljenim medijskim ekipama, među kojima je bio i Kurir, te se osvrnula na zapaljen džip Aleksandre Prijović.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Jelena je otkrila je da je sa koleginicom ranije bila u kontaktu, ali to sada nije slučaj. Ipak, priznala je da se zaista potresle:

"Ne vozim dobar auto, nemaju šta da unište"

- S Aleksandrom Prijović nisam u kontaktu, nekad jesmo bile, svako je otišao svojim putem, Bože moj... Videla sam šta se desilo Filipu i njoj, to je strašno. Ja ne vozim tako dobar auto, nemaju šta da unište... Malo da se našalim, ali stvarno, to je jezivo. Ovo što se desilo Aleksandri, Urošu, zaista sam se kao kolega potresla - istakla je Gocina naslednica.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekla:

07:08 Jelena Vuckovic Izvor: Kurir

"Dolazi novo vreme"

Osim toga, Jelena je govorila i o haosu koji je usledio nakon što je Veljko Ražnatović otkrio da je njegovom sinu u vrtiću obučena bubamara suknjica.

Govoreći o tom slučaju, Jelena je dala svoj sud, istakavši da dolazi novo vreme:

- Čula sam za priču oko Veljka Ražnatovića i bubamare, da, došlo je neko čudno vreme, ne znam. Svako ima pravo da bira vrtić, ne kažem da mi se to sviđa, ali ako nisam zadovoljna ispisala bih dete i to je to. Tako bih to rešila, to je to. Dolazi neko novo vreme i kod nas, to je neminovno - rekla je Jelena.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

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